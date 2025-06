Tijjani Reijnders heeft in gesprek met Sky Sports teruggeblikt op zijn ‘makkelijke keuze’ om AC Milan te verlaten voor Manchester City. Een van de redenen waarom het hem makkelijk werd gemaakt, is manager Pep Guardiola. “Hij is de beste trainer ter wereld.”

Manchester City maakte de komst van Reijnders onlangs wereldkundig. De middenvelder levert Milan een vast bedrag op van zo’n 55 miljoen euro. Middels bonussen kan de eindsom stijgen naar 70 miljoen euro.

“Ik wil mijn carrièredoelen bereiken en dat kan hier snel gebeuren”, opent de Oranje-international. "Aan het einde van het seizoen namen ze contact op met mijn vader. Ze zochten een nummer 8.”

“Voor mij was er geen grote twijfel of ik naar Manchester City wilde, het is momenteel een van de grootste clubs ter wereld. Het was een makkelijke keuze.”

“Natuurlijk zal Milan altijd in mijn hart blijven, ik heb er twee hele goede seizoenen gehad en heel aardige mensen ontmoet, maar je moet ook naar het sportieve aspect kijken.”

Reijnders kende op persoonlijk vlak een uitstekend seizoen. De voormalig AZ’er was een cruciale pion op het middenveld, maar ook hij kon niet voorkomen dat Milan achtste eindigde en dus naast Europees voetbal greep.

Reijnders is met zijn nieuwe teamgenoten in de Verenigde Staten, waar Manchester City actief zal zijn op het WK voor clubs. Daar zal hij ook zijn eerste trainingssessies onder Guardiola ervaren.

“Dat is natuurlijk ook heel groot iets. Hij is de beste coach ter wereld, ik wil graag nieuwe dingen leren en een nieuwe speelstijl. Ik kijk er enorm naar uit”, sluit Reijnders af.