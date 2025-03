Tijjani Reijnders schittert en redt AC Milan tegen Como; horrordebuut Dele Alli

AC Milan heeft een cruciale zege geboekt met het oog op Champions League-kwalificatie. De ploeg van Sérgio Conceição begon slecht tegen Como, dat met 0-1 leidde en meermaals zeer dicht bij de 0-2 kwam. Die viel echter niet, waardoor Christian Pulisic en Tijjani Reijnders voor de ommekeer konden zorgen: 2-1. Milan stijgt naar plek zeven, is vijf punten verwijderd van de nummer vier, maar ziet de concurrentie dit weekend nog in actie komen.

Aan de kant van Milan was er uiteraard een basisplaats voor Reijnders. De Oranje-international hield João Félix op de bank en begon op 10, achter spits Santiago Gimenez. De voormalig Feyenoord-ster werd aan de flanken bijgestaan door Pulisic (rechts) en Rafael Leão (links).

Milan begon veelbelovend en had binnen een paar minuten op voorsprong moeten komen. Na een fraaie combinatie tussen Theo Hernández, Leão en Gimenez kreeg Yunus Musah een enorme kans. Hij passeerde doelman Jean Butez, maar wist het leer daarna niet in een leeg doel te schuiven.

Het veelbelovende begin kende geen passend vervolg. Milan viel ver terug en de supporters uitten hun onvrede richting eigenaar Gerry Cardinale. Como kwam vervolgens na enkele schitterende combinaties op voorsprong. Nico Paz legde terug op Lucas Da Cunha, wiens lage schot in de verre hoek verdween: 0-1. Milan-goalie Mike Maignan hield zijn ploeg vlak voor rust op de been door Maxence Caqueret van scoren te houden met een schitterende redding.

Ook in de fase na rust ging er veel mis voor Milan. Allereerst kreeg Musah een gele kaart, waardoor hij de kraker tegen Napoli moet missen. Enkele minuten later kreeg Da Cunha zeer veel ruimte aan de rechterkant. Dusdanig veel, dat hij vrij mocht doorlopen en afwerken achter Maignan. Gelukkig voor Milan stond Da Cunha nipt buitenspel, waardoor er een streep ging door zijn tweede treffer van de avond.

Uit het niets werd het enkele minuten later gelijk. Reijnders zette een Milan-aanval op en nadat hij de bal terugkreeg, stak hij Pulisic weg met een heerlijk steekpassje. Pulisic bleef kalm en rondde knap af achter de kansloze Butez: 1-1.

Milan kreeg de smaak wat meer te pakken en kwam bijna op voorsprong toen Pulisic breed legde op Reijnders en laatstgenoemde zijn harde inzet op de bovenkant van de lat zag eindigen. Even later was alsnog raak voor de voormalig AZ'er, die werd diepgestuurd door Tammy Abraham en met een hard schot de korte hoek vond: 2-1.

Reijnders liet daarna nog een enorme kans liggen op de 3-1, door tot ongeloof van San Siro millimeters naast te schieten in zeer kansrijke positie. Grote gevolgen had het niet. Milan hield vrij eenvoudig stand en boekt zo een uiterst belangrijke driepunter.

Dieptepunt in de slotfase was de rode kaart voor Dele Alli. De Engelsman debuteerde tien minuten voor tijd en pakte nog geen tien minuten later na een VAR-check een directe rode kaart, doordat hij van achteren een harde overtreding maakte op het been van Ruben Loftus-Cheek.

Kyle Walker, voormalig teamgenoot van Alli bij Tottenham Hotspur, wilde de rode kaart voorkomen, maar de arbiter toonde geen enkele genade. Como-trainer Cesc Fàbregas kreeg wegens protesten ook rood.