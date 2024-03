Tijjani Reijnders maakt heerlijk eerste Europese doelpunt voor AC Milan

Tijjani Reijnders heeft donderdag zijn eerste Europese doelpunt namens AC Milan gemaakt. De middenvelder, die bezig is aan een uitstekend debuutseizoen bij de Italiaanse grootmacht, was in de Europa League tegen Slavia Praag vlak voor rust verantwoordelijk voor de 2-1.

Reijnders werd op de punt van het strafschopgebied aangespeeld via een hoekschop van Alessandro Florenzi. De Oranje-international draaide open en schoot van ongeveer achttien meter hard en laag binnen in de korte hoek.

In de 34ste minuut maakte Olivier Giroud de 1-0 namens de Milanezen. Kort daarna tekende David Doudera voor de 1-1. De ruststand werd uiteindelijk 3-1 door een goal in blessuretijd van Ruben Loftus-Cheek. Slavia staat al sinds de 26ste minuut met tien man door een rode kaart voor El Hadji Malick Diouf.

