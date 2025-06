Tijjani Reijnders levert AC Milan enorm bedrag op en maakt droomtransfer naar de Premier League

Tijjani Reijnders mag zich zo goed als zeker speler van Manchester City noemen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft zijn befaamde ‘here we go’ gegeven voor de transfer van de middenvelder van het Nederlands elftal.



The Citizens maken zeventig miljoen euro over aan AC Milan. De twee clubs hebben een overeenkomst bereikt en moeten slechts het papierwerk nog afronden.



Manchester City bracht eerder al een officieel bod uit op Reijnders. De Engelse grootmacht wilde de 26-jarige middenvelder van AC Milan voor zestig miljoen euro overnemen inclusief bonussen. De Italiaanse topclub verlangde echter meer geld en gaat dat dus ook krijgen.



De Oranje-international bereikte al eerder een persoonlijk akkoord met the Citizens. De verwachting is dat de middenvelder nog voor het WK voor clubs begint zal aansluiten bij de selectie van Manchester City.



Milan is ondertussen druk bezig met de opvolger van Reijnders. De Italianen zouden Luka Modric dolgraag naar Italië halen.



De naam van de 39-jarige Modric is meermaals gevallen tijdens interne besprekingen. De Kroatische middenvelder is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Real Madrid.



Modric heeft geen haast met het uitzoeken van een nieuwe club. De routinier heeft volgens Romano al meerdere aanbiedingen ontvangen.



AC Milan pikte Reijnders in 2023 voor 20 miljoen euro op bij AZ. Na 104 officiële wedstrijden, 19 doelpunten en 9 assists kot er nu dus een einde aan zijn tijd in Milaan.