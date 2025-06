Tijjani Reijnders kiest voor zeer opvallend rugnummer bij Manchester City

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Tijjani Reijnders, die een opvallend rugnummer krijgt bij Manchester City.

De Nederlander gaat spelen met het nummer 4 op zijn rug. Dat blijkt uit een post van the Citizens waarin de selectie voor het WK voor clubs bekend wordt gemaakt.

Reijnders droeg bij AC Milan nummer 14. Dat nummer wordt bij Manchester City gebruikt door Nico González. Reijnders neemt nummer 4 over van Kalvin Phillips, die dit seizoen werd uitgeleend aan Ipswich Town.

Phillips staat nog onder contract bij Manchester City, waardoor hij op zoek moet naar een ander nummer. De kans is groot dat hij deze zomer vertrekt, aangezien hij niet voorkomt in de plannen van Pep Guardiola.