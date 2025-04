Tijjani Reijnders aan het werk zien bij AC Milan? Grijp je kans!

Tijjani Reijnders is bezig aan een indrukwekkend seizoen in de Serie A. De 26-jarige middenvelder uit Zwolle laat wekelijks zien waarom AC Milan hem in huis haalde: controle, overzicht en gevaarlijk in de aanval. Wil jij deze Oranje-international live zien spelen in het iconische San Siro of tijdens een Europese kraker? Wacht niet langer en scoor je tickets voor de komende wedstrijden van Milan! Klik hier om direct te bestellen.

Wat maakt Reijnders zo belangrijk?

Reijnders is het type middenvelder dat een wedstrijd kan dicteren. Met zijn verfijnde balbehandeling, tactisch inzicht en slimme positionering houdt hij het spel in balans. Bovendien is hij niet bang om zelf een poging op doel te wagen met een strak afstandsschot.

Van Zwolle naar de top van Italië

De voetbalroute van Reijnders begon in de jeugd van PEC Zwolle. Via FC Twente en CSV ’28 belandde hij uiteindelijk weer terug bij PEC. Daar zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal, waarna hij via een overstap naar AZ Alkmaar verder doorbrak op het hoogste niveau. In 2023 volgde de grote transfer naar AC Milan, waar hij zich razendsnel ontwikkelde tot een vaste kracht in het elftal van di Rossoneri.

Nog vele prijzen te gaan

Hoewel de prijzenkast van Reijnders voorlopig nog bescheiden is, met tot nu toe alleen de Italiaanse Supercup (2024/25) met AC Milan, lijkt er geen twijfel over mogelijk dat daar in de komende jaren meer bij gaat komen. Met zijn kwaliteiten en een contract tot 2030 ligt de weg naar nieuwe successen wijd open.

Ook Oranje kan niet om hem heen

Met 22 interlands en 4 doelpunten is Reijnders hard op weg om een vaste waarde te worden bij het Nederlands elftal. Zijn combinatie van rust, inzicht en aanvallende dreiging maakt hem een belangrijke pion, ook op het internationale podium.

Beleef Reijnders live in San Siro

Ben jij fan van middenvelders die het spel kunnen lezen én de lijnen uitzetten? Dan wil je Tijjani Reijnders live in actie zien bij AC Milan. Serie A, Coppa Italia of Champions League: met Reijnders op het veld is spektakel nooit ver weg. Bestel nu je tickets en ervaar het zelf van dichtbij. Klik hier om je kaart te bemachtigen!