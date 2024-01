Tijdelijke td De Lang erkent interesse van Ajax: ‘Hij zou een optie kunnen zijn’

Ajax onderzoekt de mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug naar Amsterdam te halen, zo erkent Kelvin de Lang, de tijdelijk technisch directeur, tegenover het Algemeen Dagblad en Voetbal International. De achttienjarige spits ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft daar geen uitzicht op speeltijd.

“Er is nog geen witte rook op komst”, geeft De Lang aan, wanneer hij gevraagd wordt naar de Amsterdamse interesse in Rijkhoff. “Voor Jong Ajax zou het wel fijn zijn om een spits erbij te hebben, want we spelen daar nu vaak met buitenspelers in de spits.”

De tijdelijke technisch directeur geeft aan dat Rijkhoff ‘een optie voor Ajax zou kunnen zijn’. “Hij is een speler die we kennen en hij wordt bij Dortmund niet veel bij het eerste betrokken.”

Volgens De Lang heeft Ajax meerdere spelers op het oog om tijdens de winterse transferwindow eventueel de spitspositie te versterken. “Maar het vertrek van Georges Mikautadze bij het eerste zouden we ook met de huidige spelers kunnen oplossen.”

Rijkhoff is niet met Dortmund mee op trainingskamp geweest, wat in het voordeel zou kunnen zijn van Ajax tijdens eventuele onderhandelingen. De Amsterdammers hopen volgens Voetbal International sowieso dat BVB zich coulant opstelt wat betreft de transfersom voor de jonge Rijkhoff, die zijn opleiding bij Ajax genoot.

Rijkhoff maakte begin 2021 de overstap van Ajax naar Dortmund, waar hij nog steeds wacht op speeltijd in de hoofdmacht. BILD meldde in april van dit jaar dat Ajax spijt had van het voortijdige vertrek van Rijkhoff en dat men dacht aan het terughalen van de spits. In die missie slaagde de club echter niet afgelopen zomer.

Verleden bij Ajax

De in Purmerend geboren Rijkhoff stond in de jeugdopleiding van Ajax bekend als groot talent. Er was echter onenigheid over het te volgen traject, waardoor de aanvaller in 2021 koos voor een meerjarig contract in Dortmund. Rijkhoff was in het Onder 19-elftal van de Duitsers tweemaal op rij topscorer en een van de uitblinkers in de UEFA Youth League.

Het lokale Ruhr Nachrichten meldde begin oktober dat Rijkhoff ontevreden is bij Dortmund en aast op een winters vertrek bij de grootmacht. Zaakwaarnemer Dick van Burik kwam zelfs speciaal naar Duitsland om over de toekomst van de jonge aanvaller te praten.

Het heen en weer pendelen tussen de verschillende teams valt Rijkhoff naar eigen zeggen zwaar, maar toch houdt hij vooral zichzelf verantwoordelijk. “Er valt nog veel te verbeteren voor mij. Ik moet rustiger worden aan de bal als ik die krijg. En ik kan mijn lichaam ook beter gebruiken. Deze dingen wil ik verder ontwikkelen”, zei hij tegenover Ruhr Nachrichten.

