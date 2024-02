Tijd tikt richting Roma: ‘Deze 5 Feyenoorders lijken niet getroffen door griep’

De Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma komt steeds dichterbij. Dinsdagavond pakte 1908.nl uit met het nieuws dat verschillende basisspelers van de regerend landskampioen kampen met ‘griepverschijnselen’. Via X komt het Rotterdamse medium met een update over verschillende spelers.

1908.nl deelt een tweet van de Mexicaanse voetbalbond, waarbij sterspeler Santiago Gimenez vrolijk poseert met bondscoach Jaime Lozano en Feyenoord-trainer Arne Slot. Ook weet het medium meer over een viertal spelers.

“Ook Quilindschy Hartman, Thomas Beelen, Mats Wieffer en Dávid Hancko doken dinsdag op op sportcomplex 1908”, aldus 1908.nl. Het is voor Slot te hopen dat hij donderdag over een volledig fitte selectie kan beschikken. Het is vooralsnog onbekend om welke spelers het zou gaan, hoewel er geruchten op X rondzingen dat aanvoerder Lutsharel Geertruida 'heel ziek' zou zijn.

Geertruida was afgelopen zondag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (2-0 winst) nog goud waard voor Feyenoord. De Rotterdamse verdediger was verantwoordelijk voor het tweede doelpunt namens de Stadionclub, waarna de drie punten niet meer in gevaar kwamen.

Buikgriep

Kort na het duel met Sparta zouden enkele selectieleden van de Rotterdammers een buikgriep hebben opgelopen. Volgens het fanmedium trainde de ploeg dinsdag met een 'flink uitgedunde selectie'.

Jeugdspelers voegden zich bij de eerste elftalspelers om tot een 'werkbare' training te komen. Donderdagavond om 18:45 uur wacht voor het derde seizoen op rij een confrontatie met AS Roma.

Feyenoord hoopt donderdag dat drie keer scheepsrecht zal zijn. In de vorige edities tussen beide ploegen wist toenmalig Roma-trainer José Mourinho zijn ploeg naar respectievelijk de eindzege (Conference League) en de volgende ronde te loodsen.

Tegen de Romeinen kan Slot in ieder geval geen beroep doen op Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël en Thomas van den Belt. Zij kampen met uiteenlopende blessures. Daarnaast is het meespelen van Quinten Timber twijfelachtig. De middenvelder moest de wedstrijd tegen Sparta laten schieten wegens een hersenschudding.

