Tientallen fans klimmen over railing: Vitesse - Feyenoord tijdelijk gestaakt

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord is zondagmiddag in de 87ste minuut bij een 1-2 stand tijdelijk gestaakt door supportersongeregeldheden. Tientallen fans van de thuisploeg die op de hoofdtribune zaten besloten plots om over de railing te klimmen. Na een afkoelingsperiode van vijftien minuten werd de wedstrijd weer hervat.

De Vitesse-supporters kwamen op het deel van het veld waar de reclameboarding staat en leken aanvankelijk op weg naar de dug-outs van beide ploegen. Uiteindelijk renden de fans naar de hoek van het stadion en klommen vervolgens daar een ander tribunedeel op dan waar ze vandaan kwamen. Ze hebben daarbij omhooggetrokken door medesupporters.

Spelers van Feyenoord en daarna ook Vitesse besloten direct om de catacomben op te zoeken vanwege de dreigende sfeer. De supporters werden van het veld verdreven door stewards.

Bizarre taferelen: Vitesse-aanhang bestormt het veld tijdens Vitesse - Feyenoord… Het duel is tijdelijk stilgelegd.#vitfey — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot om de wedstrijd stil te leggen. De arbiter volgde daarmee de richtlijnen van de KNVB.

Er volgde een afkoelingsperiode van ongeveer vijftien minuten, waarna de wedstrijd nog eenmaal hervat werd. Bij nieuwe ongeregeldheden schrijven de richtlijnen voor om definitief te staken.

