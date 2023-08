Tienkoppig Barcelona loopt in de val van Getafe: ‘Wat een domkop is dat zeg’

Zondag, 13 augustus 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

Barcelona kent een bijzonder frustrerende eerste helft op bezoek bij Getafe. De ploeg van trainer Xavi komt er voetballend weinig doorheen en heeft bovendien te maken met het spijkerharde spel van Getafe. Zo werd een ellenboog van Damián Suárez in de maagstreek van Ilkay Gündogan onbestraft gelaten en ook onder meer Raphinha werd meermaals naar de grond gewerkt. De Braziliaan kon zijn frustraties niet verkroppen en deelde zelf ook een ellenboog uit, die wel met rood werd bestraft. Youri Mulder uit bij Ziggo Sport kritiek op Raphinha: "Wat een domkop is dat zeg."

"Een eerste helft van 55 minuten. Waar hebben we nou eigenlijk naar gekeken, Youri?", vraagt presentator Bas van Veenendaal zich hardop af. "Een leuke wedstrijd, toch? Een leuke rugbywedstrijd", antwoordt Mulder. Van Veenendaal stelt dat Barcelona 'wist wat het kon verwachten' op bezoek bij Getafe. "Waarom lukt het Barcelona dan toch niet om zich daarop voor te bereiden?", vraagt hij zich af. "Omdat het in een te langzaam tempo gaat", analyseert Mulder bij Ziggo Sport. "Ze kunnen je altijd pakken, die spelers van Getafe. Die doen het op een sluwe manier. Dat het nét niet genoeg is voor een kaart."

Raphinha moet het veld verlaten ?? De Braziliaan deelt een elleboogje uit en krijgt direct rood ??#ZiggoSport #LaLiga #GetafeBarça pic.twitter.com/w9gsTLeFMV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023

"Die gaan zover als de scheidsrechter het toelaat", doelt Mulder op César Soto Grado. "Hij laat te veel toe en dan zoeken zij gewoon die grens op, waar zij dan overheen gaan. De scheidsrechter doet niks, dus gaan ze er gewoon mee door. Dat kun je ze misschien dan ook niet verwijten. Want ja, je gebruikt de middelen die toegestaan zijn. Ik hou niet zo veel van dat soort voetbal. En dan komt er één hele domme speler van Barcelona die dan wél een ellenboog geeft die echt rood waard is en waar hij vijf wedstrijden voor gaat krijgen." Raphinha kreeg vlak voor het rustsignaal rood na een stevige ellenboog in het gezicht van Gastón Álvarez. "Wat een domkop is dat zeg", zegt Mulder over de Braziliaan.

Beuken met Mata ?? De Getafe-verdediger kijkt niet eens naar de bal en springt zo op Araujo in.. ??#ZiggoSport #LaLiga #GetafeBarça pic.twitter.com/jPUthDyivz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023

"Dan gaan ze allemaal langs de kant van de lijn... Ze hebben precies wat ze willen", weet de analist. Van Veenendaal vraagt zich af 'hoe moeilijk het is om je niet te laten provoceren'. "Je moet gaan voetballen", antwoordt Mulder. "Dat doet Barcelona niet. Je moet sneller zijn. De eerste vijf minuten ging het nog wel aardig. Maar ze hebben ook allemaal spelers die naar de bal toe gaan. Dan is het makkelijk verdedigen voor Getafe. Het is een hele domme actie van Raphinha." Barcelona kreeg ondanks het stugge en harde spel wel kansen via Gündogan, Oriol Romeu en Raphinha. Barcelona bereikte de rust echter met een 0-0 stand en een man minder.