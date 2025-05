Tiener scoort jaar na mislukt avontuur bij Feyenoord tegen Chelsea: 'Onwerkelijk'

Isak Alemayehu Mulugeta (18) beleefde donderdag een avond om nooit meer te vergeten. Het Zweedse talent van Djurgårdens IF, dat vorig seizoen nog in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, was trefzeker tegen Chelsea (1-4 nederlaag) in de halve finale van de Conference League.

Ondanks de forse verliespartij kijkt Alemayehu terug op een mooie avond. De Zweedse jeugdinternational is namelijk groot fan van Chelsea.

“Mijn favoriete speler was Eden Hazard. Ik heb altijd naar hem opgekeken”, vertelde de in 2006 geboren Alemayehu na afloop aan Sportbladet.

Alemayehu kan zijn geluk dan ook niet op. “Het was onwerkelijk om tegen Chelsea te scoren. Alsof ik in een bubbel zat. Het drong nog niet echt tot me door. Maar toen ik daarna in de kleedkamer zat en op mijn telefoon scrolde, begon ik het echt te beseffen.”

Met zijn doelpunt wist Alemayehu enkel de eer te redden. Djurgårdens lijkt na één duel al kansloos te zijn in het Europese tweeluik.

Feyenoord huurde Alemayehu vorig seizoen van Djurgårdens, met een optie tot koop. Na zeven wedstrijden in Feyenoord Onder 21, drie in Feyenoord Onder 18 en één duel in de Youth League keerde hij na een half jaar terug richting Zweden.

Namens het eerste elftal van Djurgårdens staat de teller inmiddels op negen officiële wedstrijden. Tegen Chelsea maakte Alemayehu zijn eerste doelpunt voor de club.