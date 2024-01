Tien amateurspelers verstieren de boel in Spaans hotel: hele club eruit gezet

VV Muntendam zal zich het allereerste buitenlandse trainingskamp ooit van de club nog lang heugen. Tien spelers van de Groningse amateurvereniging zorgden in het hotel in de Spaanse badplaats Benidorm voor overlast, waarna het voltallige gezelschap van vijftig personen zonder pardon op straat werd gezet, zo meldt De Telegraaf.

Het ging mis in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tien spelers van de derdeklasser zorgden voor geluidsoverlast in het hotel door op deuren van kamers te bonzen. "Er is gerend over de gangen en lawaai gemaakt", zegt bestuurslid Gert de Groot.

"Dat gebeurde in de veronderstelling dat er jongens van ons achter de deur lagen." Hotelgasten klaagden bij het management, waarna heel VV Muntendam er zonder pardon uitgezet werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Groot baalt behoorlijk van het incident. "We hebben al geen goede naam en dan krijg je dit. Mijn vrouw is ook mee. Het huilen stond haar nader dan het lachen."

Muntendam weet wie verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte overlast, maar is niet van plan om harde maatregelen te treffen. "We hebben met hen gesproken", zegt De Groot. "Ze vinden het zelf nu ook lullig voor de rest van de groep en hebben hun excuses aangeboden."

Tim Wijsbeek, een ander bestuurslid, probeert de sfeer er ondanks alles in te houden. "Niemand wordt met de nek aangekeken. En niemand komt op een zwarte lijst. Het is domweg niet goed te praten wat er is gebeurd, maar we laten de sfeer niet verpesten door dit incident."

Muntendam is door de reisorganisator ondergebracht in een ander hotel en kon het trainingskamp daardoor voortzetten. Zaterdag speelde de club twee oefenduels in Spanje. Zondag vliegt het gezelschap terug naar Nederland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties