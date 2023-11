300 tickets voor uitverkocht duel Nederland - Ierland worden geblokkeerd

Dinsdag, 14 november 2023 om 19:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:33

De KNVB heeft in totaal 300 tickets geblokkeerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Ierland van komende zaterdag. De voetbalbond heeft met zekerheid vastgesteld dat de tickets doorverkocht zijn.

De blokkade maakt onderdeel uit van de strijd die de KNVB voert tegen zwarthandel in voetbaltickets. Ook voor de thuiswedstrijden tegen Griekenland (3-0 winst) en Frankrijk (1-2 verlies) werden al diverse toegangskaarten ongeldig verklaard.

De KNVB doet zelf onderzoek naar de zwarthandel in wedstrijdtickets. Zodra vastgesteld wordt dat een ticket doorverkocht is, gaat de voetbalbond over tot blokkade. De KNVB stelt dat het actieve beleid effect heeft: het aantal tickets dat wordt aangeboden neemt steeds verder af.

Wedstrijdtickets van het Nederlands elftal worden alleen verkocht via de officiële ticketshop van de KNVB, zo benadrukt de bond. Kaarten die worden aangeboden via andere platformen als Marktplaats of Viagogo kunnen ongeldig worden verklaard.

De KNVB waarschuwt voetballiefhebbers uitdrukkelijk: "Indien je je tickets via een ander kanaal hebt verkregen, dan loop je het risico dat je a) te veel betaalt en b) de tickets geblokkeerd zijn waardoor je het stadion niet kunt betreden."

"Als dit het geval is en er zijn nog tickets beschikbaar, kun je nieuwe tickets tegen het normale tarief kopen. Het geld dat je hebt betaald voor de geblokkeerde tickets moet je altijd terugvorderen bij de organisatie waar je de tickets hebt gekocht", zo schrijft de KNVB.

Het duel tussen Oranje en de Ieren wordt zaterdag vanaf 20:45 uur gespeeld in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Nederland is bij winst officieel geplaatst voor het EK komende zomer. Komende dinsdag speelt Oranje het slotduel in de kwalificatiecampagne in het Portugese Faro, waar het uitduel met Gibraltar op de planning staat.