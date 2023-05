Een buitenlandse wedstrijd bezoeken? Tickets al beschikbaar vanaf 67 euro!

Donderdag, 4 mei 2023 om 13:38 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:05

Wil je een wedstrijd bezoeken van een van de grootste clubs ter wereld? Voetbalzone voorziet de fans van prachtige reizen richting de mooiste stadions van Europa. Onze betrouwbare partner XS2Event heeft een ticketshop ontwikkeld waardoor je eenvoudig tickets kunt bestellen voor de mooiste buitenlandse voetbalwedstrijden. Sta jij straks op de tribune bij de Engelse topper Manchester City - Chelsea of ga je toch liever een van de Nederlanders bewonderen die actief zijn in LaLiga? Neem dan snel een kijkje op het platform en zorg dat je een ticket voor de wedstrijd naar keuze bemachtigt. De link naar de ticketshop vind je bovenaan in onze menubalk.

Het hemelvaartweekend staat weer vol met wedstrijden uit LaLiga en de Premier League. Op zaterdag 20 mei speelt nummer zes Tottenham Hotspur thuis tegen Brentford, dat nog steeds kans maakt op een Europees ticket. Liverpool hoopt op Anfield middenmoter Aston Villa te verslaan om zo aansluiting te vinden voor de strijd om plek vier.

In de Spaanse competitie staan er maar liefst vijf wedstrijden op het programma. Athletic Bilbao speelt thuis een belangrijke wedstrijd tegen Celta de Vigo, voor de thuisploeg staat er een Europees ticket op het spel. Een van de meest beladen duels van Spanje staat op het programma, Sevilla ontvangt in de stadsderby Real Betis in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Koploper Barcelona speelt thuis tegen nummer vier Real Sociedad en Real Madrid moet uit tegen Valencia, dat de punten hard nodig heeft in strijd om degradatie. Tot slot speelt Atlético Madrid thuis tegen het goed draaiende Osasuna.

Via de ticketshop profiteer je van aantrekkelijke prijzen. Het is al mogelijk om vanaf 39 euro een wedstrijd in LaLiga bij te wonen en voor 86 euro kan je een wedstrijd bezoeken uit de Premier League! Bij veel andere aanbieders bestaat er geen mogelijkheid om losse wedstrijdtickets te kopen en/of betaal je al snel te veel voor een complete voetbalreis! Je koopt dus enkel een wedstrijdticket, eventuele vlucht en hotel kun je zelf aanschaffen. Ideaal te gebruiken als je in het land zelf bent, aangezien je geen gedoe meer hebt met clubkaarten.

In de ticketshop is het mogelijk om kaartjes te kopen voor LaLiga-en Premier League-wedstrijden. Ga je voor een heerlijke Engelse topper of ga je liever een van je favoriete topspelers bewonderen? Kijk dan naar jouw favoriete club of competitie en selecteer een wedstrijd naar keuze. Vervolgens kies je je gewenste vak. Beweeg je muis over het ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Zodra je je persoonsgegevens hebt ingevuld en wedstrijdtickets hebt besteld, ontvang je deze via de mail. Heb je meer vragen over een ticket of hulp nodig bij je keuze? Neem dan gerust contact op via het kopje ‘vragen’ op het ticketplatform.