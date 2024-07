Tiago Çukur, Turks international van Fenerbahçe, moet voor de doelpunten zorgen bij Roda JC

Tiago Çukur speelt de komende drie seizoenen voor Roda JC, zo maakt de club uit Kerkrade maandagochtend bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige spits uit Amsterdam, enkelvoudig international van Turkije, komt over van Fenerbahçe.

Met Çukur (1,96 meter) haalt Roda een boomlange en fysiek sterke spits in huis. Technisch manager Rob Servais is tevreden over zijn versterking. “Naast het voordeel van zijn lengte is Tiago ook nog technisch vaardig. Hij is ook een balvaste speler die goed als aanspeelpunt kan fungeren.”

Roda neemt Çukur dus definitief over van Fenerbahçe. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 300.000 euro. Wat Roda overmaakt naar Istanbul, is vooralsnog onbekend. In Kerkrade is Çukur de beoogde eerste spits.

Feyenoord pikte Çukur in 2012 op bij Zeeburgia. Na vier seizoenen in de Rotterdamse jeugdopleiding maakte hij de overstap naar AZ. Daar liep Çukur tijdens de coronapandemie uit zijn contract, waarna Watford het in de winter van 2021 toch met hem aandurfde. Op huurbasis bij Doncaster wist Çukur niet te overtuigen.

Fenerbahçe kocht Çukur twee zomers geleden als spits voor het beloftenelftal, maar stalde hem vervolgens bij FCV Dender en SK Beveren. Op het tweede niveau van België wist Çukur vijf keer te scoren in 45 officiële wedstrijden. Daarnaast leverde de rechtspoot driemaal een assist af.

Rondom zijn transfer naar Fener kreeg Çukur overigens plotseling een kans in het nationale elftal van Turkije. Bondscoach Stefan Kuntz liet de Amsterdamse spits debuteren in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Litouwen (2-0). In zijn enige interland tot dusver viel Çukur zes minuten voor tijd in.

Çukur maakte het afgelopen half jaar af op huurbasis bij Ümraniyespor, de nummer elf op het tweede niveau van Turkije. In 9 officiële duels was de aanvalsleider goed voor twee doelpunten en hetzelfde aantal assists. In Kerkrade zal men hopen op een beter moyenne in het shirt van Roda.

