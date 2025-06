Thomas Tuchel gaat aan de slag met het gedrag van Jude Bellingham, zo vertelt de bondscoach van Engeland in gesprek met diverse media. De 21-jarige ster van Real Madrid ging dinsdagavond in de slotfase van Engeland – Senegal uit zijn dak na een afgekeurd doelpunt. De moeder van Tuchel vindt het gedrag van Bellingham soms afstotend, vertelt hij.

Een doelpunt van de Engelsman werd in de slotfase afgekeurd tegen Senegal. Tien minuten later maakten de bezoekers de 1-3. Bellingham ging uit zijn dak, schoot de bal keihard weg en gaf een krat met waterflessen een trap. Tuchel keurt dat gedrag af.

“Hij heeft iets speciaals”, zegt de bondscoach. “Jude brengt een scherpte met zich mee die we verwelkomen en die we nodig hebben als we grote dingen willen bereiken. Die scherpte moet wel gemanaged worden. Het moet gebruikt worden voor onze tegenstander en ons doel, niet om teamgenoten te intimideren of om agressief naar teamgenoten of scheidsrechters te zijn. Daar zijn we mee bezig, ja.”

“Hij heeft het vuur en dat wil ik niet bagatelliseren. Hij moet met dit soort vuur spelen. Dat is zijn kracht, maar met het vuur komt ook een aantal eigenschappen die je kunnen intimideren, misschien zelfs als teamgenoot.”

“Je ziet soms de explosie naar scheidsrechters en de woede, dus als hij dit op de juiste manier kan managen en wij hem hierbij kunnen helpen, dan heeft hij zeker iets wat we nodig hebben. Hij heeft een bepaalde scherpte die moeilijk te vinden is”, aldus de Duitser.

Tuchel ziet dat het gedrag van Bellingham ‘gemixte emoties’ oproept bij de buitenwacht. “Mijn moeder ziet soms niet de leuke en goedopgeleide jongen die ik zie. Als hij lacht, wint hij iedereen voor zich. Maar soms zie je de woede, de honger en het vuur, en het komt over op een manier die een beetje afstotend kan zijn. Bijvoorbeeld voor mijn moeder, wanneer ze voor de tv zit. Maar over het algemeen zijn we heel blij dat we hem hebben. Hij is een speciale jongen.”