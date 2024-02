Thomas Tuchel na nieuwe mokerslag ontslagen als trainer van Bayern MÃ¼nchen

Thomas Tuchel na nieuwe mokerslag ontslagen als trainer van Bayern München

Thomas Tuchel is ontslagen als trainer van Bayern München. De coach stond al geruime tijd onder druk bij de Duitse topclub en krijgt na de desastreuze nederlaag tegen VfL Bochum zijn congé. Tuchel, die Julian Nagelsmann opvolgde, hield het net geen kalenderjaar vol bij Bayern.

De Bundesliga lijkt voor het eerst sinds 2012 een andere kampioen dan Bayern te krijgen. Der Rekordmeister staat na het verlies tegen Bochum op acht punten achterstand van Bayer Leverkusen. De ploeg van Xabi Alonso werd nooit eerder in de historie kampioen van Duitsland, maar heeft dus uitstekende papieren.

Tuchel werd in maart 2023 door Bayern aangesteld na het enigszins verrassende ontslag van Nagelsmann, die op dat moment met zijn ploeg bovenaan in de Bundesliga stond. Tuchel gidste Bayern vervolgens naar een nieuwe Duitse titel, maar zowel in de DFB Pokal als Champions League ging het direct mis.

Bayern verloor deze week in de play-offs van de Champions League met 1-0 van Lazio en staat een behoorlijke klus te wachten in de return. In november werd Bayern al zeer verrassend uitgeschakeld in de DFB Pokal tegen FC Saarbrücken uit de 3. Liga.

Zondag begon Bayern op bezoek bij Bochum nog goed met een doelpunt van Jamal Musiala, maar daarna ging het mis. Dayot Upamecano pakte net als midweeks in Rome een rode kaart. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Bochum.

