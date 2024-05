Thomas Tuchel liet contractonderhandelingen met Bayern München bewust klappen

Thomas Tuchel heeft de contractonderhandelingen met Bayern München bewust laten klappen, zo meldt Sport BILD. De reden daarvoor is opmerkelijk. Tuchel zou namelijk al toezegging hebben gehad van Manchester United om Erik ten Hag op te volgen, zo luidt de berichtgeving.

Ten Hag heeft er zelf nog alle vertrouwen in dat hij volgend seizoen de manager van Manchester United is, zo valt zaterdag te lezen in een uitgebreid interview met Voetbal International. The Guardian meldde een dag eerder nog dat Ten Hag, ongeacht de uitslag, na de FA Cup-finale van zaterdag op straat wordt gezet.

Tuchel zou al op de hoogte zijn van het aanstaande ontslag van Ten Hag. De 50-jarige oefenmeester onderhandelde met Bayern over een verlenging van zijn contract, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. Dat zou dus te maken hebben met een toezegging van Manchester United.

Door die toezegging heeft Tuchel de deal met Bayern bewust laten klappen, zo weet Christian Falk, journalist van Sport BILD. “Tuchel liet de contractonderhandelingen bewust mislukken, omdat hij al zeker is van de job bij Manchester United”, zo schrijft hij op X.

Eerder schreven verschillende Britse media al dat Tuchel in beeld zou zijn bij the Red Devils om daar Ten Hag op te volgen. Ook Graham Potter, Mauricio Pochettino en Kieran McKenna zouden in beeld zijn.

Bayern is inmiddels zo goed als rond met de opvolger van Tuchel. Vincent Kompany staat op het punt om een driejarig contract te tekenen in München. De 38-jarige Belg komt over van Burnley, dat hij dit seizoen niet kon behoeden van degradatie uit de Premier League.

Voor Manchester United zit het rampseizoen er bijna op, waardoor de directie volop bezig is met het komende seizoen. Zaterdag is de laatste kans voor Ten Hag om het seizoen nog enigszins te redden, wanneer zijn ploeg het in de FA Cup-finale opneemt tegen topfavoriet en aartsrivaal Manchester City.

