Thomas Tuchel is definitief de nieuwe bondscoach van Engeland

Thomas Tuchel heeft een akkoord bereikt met de Engelse voetbalbond (FA), zo melden diverse media, waaronder The Times. De Duitser volgt Gareth Southgate op als bondscoach van Engeland. De verwachting is dat de FA de komst van Tuchel woensdag zal bevestigen.

Engeland was op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Gareth Southgate. Laatstgenoemde vertrok deze zomer, na het EK in Duitsland.

Engeland haalde de finale, waarin met 2-1 werd verloren van Spanje. Desondanks stond Southgate, die al sinds 2016 bondscoach was, onder flinke druk vanwege de speelstijl van the Three Lions. Uiteindelijk besloot hij dus te vertrekken.

Lee Carsley was sindsdien interim-bondscoach bij Engeland. Onder zijn leiding werd er gewonnen van Ierland (0-2) en Finland (2-0), maar donderdag ging Engeland op Wembley verrassend onderuit tegen Griekenland (1-2). Zondag werd wel gewonnen van Finland (1-3).

Het afgelopen seizoen was Tuchel trainer van Bayern München. In februari werd aangekondigd dat de Duitser aan het eind van het seizoen zou vertrekken, maar even later kwam naar buiten dat beide partijen toch met elkaar in gesprek waren over alsnog een langere samenwerking. Tot een akkoord kwamen ze uiteindelijk niet.

Bayern was niet de enige topclub waar Tuchel werkte als trainer. Eerder was hij ook al actief als trainer van onder meer Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Chelsea. Het wordt zijn eerste klus als bondscoach.