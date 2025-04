Thomas Müller heeft geen trek in 'Ribéry-route' en wimpelt serieuze interesse af

Nu bekend is dat Thomas Müller zijn geliefde Bayern München aan het einde van het seizoen verlaat, rijzen de vragen over zijn toekomst. De routinier wordt in september 36, maar is desondanks in trek.

Volgens het Duitse Sky Sport heeft Fiorentina contact gezocht met het management van Müller. De Duitser beschouwt Fiorentina momenteel echter als 'geen aantrekkelijke optie', weet het medium.

Daarmee is eenzelfde soort carrièrepad als mede-Bayern-legende Franck Ribéry uitgesloten. De Fransman verliet Bayern in 2019 na 12 jaar trouwe dienst en opteerde voor Fiorentina als vervolgbestemming.

Waar Müller terechtkomt, is vooralsnog onduidelijk. Wel weet Sky dat de Verenigde Staten op dit moment de meest waarschijnlijke bestemming is voor de 131-voudig international.

Los Angeles FC wordt specifiek genoemd en dat mag geen verrassing heten. LAFC is namelijk een partnerclub van Bayern, wat een overstap zou kunnen vergemakkelijken.

Bij die club staan onder meer Olivier Giroud, Cengiz Ünder en David Ochoa onder contract. Op de koffie gaan bij Marco Reus zou ook geen al te ingewikkelde opgave worden, daar hij speelt voor Los Angeles Galaxy.

In zijn imposante loopbaan won Müller onder meer tweemaal de Champions League, zes keer de DFB-Pokal, de wereldbeker met Duitsland in 2014 en twaalf landskampioenschappen. Zijn dertiende en laatste landstitel met Bayern is bovendien aanstaande.