Thomas Müller dolt met verslaggever: ‘Je hebt meer slaap nodig vriend’

Thomas Müller is bezig aan zijn laatste maanden bij Bayern München. In gesprek met verslaggever Archie Rhind-Tutt van ESPN kon hij het niet laten om even een grap te maken.

Rhind-Tutt vroeg aan de Duitse veteraan of hij het lastig vond om binnenkort afscheid te moeten nemen van Der Rekordmeister. Müller begon met een serieus antwoord: “Nee, wat gebeurt, gebeurt. Het was duidelijk dat dit moment ooit zou komen”, aldus de Duitser.

Müller trok daarna de grapjas aan. “Voor iedereen komt er ooit een einde aan. Misschien trappen ze jou er volgend jaar ook wel uit. Als ik naar jouw gezicht kijk, weet ik niet of het allemaal nog strak genoeg staat. Je hebt meer slaap nodig, vriend!”, grapte de aanvallende middenvelder.

De wereldkampioen van 2014 ging vervolgens met een serieuze toon verder. “Nee, serieus. We hebben nu grote uitdagingen voor de boeg. Ik denk niet te veel na over wat er nu gaat gebeuren”, gaf Müller aan.

“Ik probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de wedstrijden. Maar ik weet dat het einde hier er snel aan komt. Maar het is wat het is. En dat is geen probleem”, aldus het 35-jarige jeugdproduct van Bayern München.