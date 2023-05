Thom Haye kan Heerenveen met wat geluk voor de Premier League inruilen

Maandag, 1 mei 2023 om 17:16 • Guy Habets • Laatste update: 17:19

Thom Haye wordt door Engelse media en Transfermarkt gelinkt aan een overstap naar Sunderland. De middenvelder van sc Heerenveen, die pas anderhalf jaar in dienst van de Friezen speelt, zou daarnaast ook in de belangstelling staan van een club uit de 2. Bundesliga. De Leeuwarder Courant heeft de berichtgeving gecheckt, maar nog niet bevestigd gekregen.

Haye werd aan het einde van het vorige seizoen nog begeerd door diverse clubs uit Frankrijk, maar nu zou Championship-subtopper Sunderland zich voor hem hebben gemeld. Heerenveen zegt ondertussen tegen de Leeuwarder Courant dat ze daar niets van weten, maar dat betekent volgens de regionale krant nog niet dat de belangstelling van the Black Cats uit de lucht gegrepen is. Ook zou er een niet nader genoemde club uit Duitsland, die daar op het tweede niveau actief is, interesse hebben in de spelmaker.

Thom Haye stond vorig seizoen in de belangstelling van enkele clubs uit Frankrijk. Nu zou oa Sunderland interesse hebben. Dat zou kunnen kloppen, maar bij SC Heerenveen weten ze daar nog niets van. Haye heeft nog een contract tot de zomer van 2024 in het Abe Lenstra-stadion. — Sander de Vries (@SanderVries_LC) April 30, 2023

De in Amsterdam geboren middenvelder, die nog tot medio 2024 vastligt bij Heerenveen, speelt pas sinds 31 januari 2022 in het Abe Lenstra Stadion. Toen nam de Eredivisionist hem voor bijna acht ton over van NAC Breda. Eerder kwam Haye ook uit voor ADO Den Haag, Lecce, Willem II en AZ. Bij die laatste club doorliep Haye de jeugdopleiding en debuteerde hij in het seizoen 2013/14 in het betaalde voetbal.

De interesse van Sunderland kan mogelijk heel interessant worden voor Haye. De club uit het noordoosten van Engeland maakt namelijk nog kans op het bereiken van de play-offs om promotie naar de Premier League. Sunderland is nu de nummer zeven en staat twee punten achter op Millwall, dat de zesde plek en het laatste ticket voor de nacompetitie in bezit heeft. Er is nog een wedstrijd te spelen op het tweede niveau in Engeland en uiteindelijk spelen de nummers drie tot en met zes om één promotieplek.