Thom Haye en Jay Idzes staan op het punt om international te worden

Thom Haye en Jay Idzes gaan binnenkort naar alle waarschijnlijkheid hun interlands spelen voor Indonesië. De voetbalbond van het Aziatische land (PSSI) maakt bekend dat Idzes zijn naturalisatieproces al succesvol doorlopen heeft, terwijl Haye in het land is om dat af te ronden.

Haye geldt momenteel als één van de sterkhouders van sc Heerenveen, waar trainer Kees van Wonderen vrijwel altijd een beroep op de middenvelder doet. In gesprek met Voetbalzone liet Haye in augustus al weten open te staan voor een interlandcarrière voor Indonesië. "Ik heb die keuze nog niet hoeven maken. Met enig realisme is het uit te sluiten dat ik ooit een interland voor Nederland ga spelen. Daar hoeven we niet omheen te draaien."

"Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid is om voor Indonesië uit te komen, maar dat is nog niet concreet geworden. Het klinkt als iets wat heel mooi kan zijn, alleen ga ik daar pas over nadenken als het concreter wordt. Ik zal moeten kijken of dat bij me past. Hoe dat in zijn werk gaat weet ik ook niet."

Nu, vier maanden later, staat Haye binnenkort dan toch hoogstwaarschijnlijk voor zijn interlanddebuut op het hoogste niveau. Haye vertelde eerder al dat hij een connectie voelt met het land. "Mijn opa en oma komen er vandaan, in die zin heb ik wel wat met het land. Er woont ook nog familie van mij. Die heb ik nog nooit ontmoet, maar het contact is er nog wel. Ik heb ook altijd gezegd dat ik er een keer naartoe wil om hen te ontmoeten. Ik heb dus zeker wel iets met het land."

Mensen uit Indonesië wisten al dat Haye voor hun nationale team uit zou kunnen komen. "Ik word elke dag getagd op sociale media door mensen uit Indonesië, dus ik zie het heel veel voorbijkomen", vertelde Haye in augustus. "Vaak is dat wel op basis van speculatie. Ik heb er geen beeld bij wie wel en niet voor Indonesië uit kunnen komen. Het is aan de bond om uit te zoeken wie daarvoor in aanmerking komt. Mensen sturen mij berichtjes: ‘Please join Indonesia.’

Haye kwam negen keer in actie voor Jong Oranje, maar tot een optreden in het hoogste nationale elftal kwam het nooit voor de inmiddels 28-jarige Amsterdammer. Via AZ, Willem II, Lecce, ADO Den Haag en NAC Breda kwam Haye in de zomer van 2022 terecht bij Heerenveen, waarvoor hij tot op heden 68 duels speelde.

Idzes

Net als Haye staat ook Jay Idzes binnenkort voor zijn interlanddebuut. De centrumverdediger van Venezia FC heeft zijn Indonesische roots net als Haye te danken aan zijn grootouders. De 23-jarige Idzes verliet Go Ahead Eagles afgelopen zomer voor een avontuur in de Serie B. Tot op heden droeg hij tien keer het shirt van de nummer twee van de competitie.

Indonesië neemt volgende maand deel aan de Asia Cup. Het land neemt het in Groep D op tegen Irak, Vietnam en Japan. Of de Indonesische voetbalbond hoopt het tweetal al voor de start van het toernooi (12 januari) speelgerechtigd te krijgen, is nog niet bekend.

