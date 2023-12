Thijs Dallinga wacht pittige klus tegen Benfica; Galatasaray treft Sparta Praag

AC Milan en Galatasaray kennen hun tegenstanders in de tussenronde van de Europa League. Milan werd maandag bij de loting gekoppeld aan Stade Rennen, terwijl de Turkse topclub een tweeluik tegen Sparta Praag wacht. Ondertussen moet Thijs Dallinga met Toulouse af zien te rekenen met Benfica.

Alle nummers twee van de Europa League werden gekoppeld aan een nummer drie uit de Champions League. Reglementen schrijven voor dat teams uit hetzelfde land konden elkaar niet kunnen treffen. Alle ploegen uit de Champions League spelen eerst thuis, waarna het tweeluik uit wordt beslist.

Feyenoord kwam als eerste naam uit het balletje rollen en treft wéér AS Roma. Het is het derde jaar op rij dat de twee ploegen elkaar in Europees verband treffen. Milan was als volgende aan de beurt: zij lootten Stade Rennes.

RC Lens, dat in de Champions League-poule het onderspit dolf tegen PSV en Arsenal, krijgt bezoek van Freiburg. Young Boys werd gekoppeld aan Sporting Portugal, terwijl Dallinga zich met Toulouse moet zien te ontdoen van het Benfica van Roger Schmidt.

Braga, een belangrijke concurrent in de strijd op de coëfficientenranglijst, duelleert in een tweeluik met Qarabag FK. Galatasary moet afrekenen met Sparta Praag als het door wil bekeren in de tweede Europese competitie. Tot slot wacht een leuk affiche tussen Shakhtar Donetsk en Olympique Marseille.

Volledige loting tussenronde van de Europa League:

Feyenoord - AS Roma

AC Milan - Stade Rennes

RC Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Portugal

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabag FK

Galatasaray - Sparta Praag

Shakhtar Donetsk - Olympique Marseille

