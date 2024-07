Thijs Dallinga kiest definitief voor Bologna en moet Joshua Zirkzee doen vergeten

Thijs Dallinga mag zich officieel speler noemen van Bologna. De 23-jarige aanvaller, afkomstig van Toulouse, tekende na de succesvol verlopen medische keuring een vierjarig contract bij de nummer vijf in de Serie A van afgelopen seizoen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betaalt Bologna twaalf miljoen euro voor Dallinga, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen.

Dallinga wordt bij Bologna gezien als de opvolger van Joshua Zirkzee. De Oranje-international wist in 58 duels voor i Rossoblu veertien keer het net te vinden. Tevens verzorgde hij negen assists. Zirkzee had een belangrijk aandeel in het Champions League-ticket voor Bologna en stapte voor ruim veertig miljoen euro over naar Manchester United.

Bij Bologna krijgt Dallinga te maken met Vincenzo Italiano. De 46-jarige coach werd onlangs aangesteld als opvolger van Thiago Motta, die na twee succesvolle seizoenen in het Stadio Renato Dall'Ara werd weggeplukt door Juventus. Italiano loodste Fiorentina naar twee opeenvolgende Conference League-finales, waarin werd verloren van achtereenvolgens van West Ham United en Olympiacos.

Door de miljoenentransfer naar Bologna komt er dus een einde aan Dallinga's dienstverband in de Ligue 1. Toulouse nam de enkelvoudig international van het Nederlands elftal in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro over van Excelsior, waar hij net een superseizoen achter de rug had.

Sindsdien heeft de geboren Groninger aardig naam gemaakt voor zichzelf. 86 wedstrijden voor de club leverden 37 goals en 8 assists op en dus ontstond er interesse vanuit de Serie A. Bologna durft nu de gok aan met de Nederlandse aanvaller.

Dallinga kan op 18 augustus zijn officiële debuut maken voor Bologna. Op die dag wordt namelijk het nieuwe seizoen in de Serie A geopend thuis tegen Udinese. Op donderdag 29 augustus wordt middels een loting bekend welke clubs Bologna treft in de poulefase van de Champions League.

