Thijs Dallinga is met goal en assist goud waard bij snelle comeback Toulouse

Thijs Dallinga heeft eens te meer bewezen hoe belangrijk hij is voor Toulouse. Met een doelpunt en een assist draaide hij in vijf minuten de wedstrijd tegen OGC Nice helemaal om: 2-1. Het is voor de Nederlander zijn veertiende treffer en zijn vierde assist van dit seizoen.

De bezoekers kwamen al snel op voorsprong in het Stadium TFC. Na een lage voorzet van de rechterflank caramboleerde de bal zomaar tegen het scheenbeen van Terem Moffi, die de bal tot zijn geluk over de doellijn zag rollen: 0-1.

Toulouse moest met aanvalsleider Dallinga in de achtervolging en vond de gelijkmaker in minuut 65. Warren Kamanzi zette de bal vanaf de zijkant laag voor. Als een ware spits stond Dallinga rond de vijfmeterlijn opgesteld om de bal tot doelpunt te promoveren: 1-1.

Vier minuten later werd het nog mooier voor de thuisfans. Wederom speelde Dallinga een cruciale rol bij het doelpunt. De spits liep diep en gaf de bal aan Yann Gboho, die uit de draai hard uithaalde: 2-1.

Toulouse - OGC Nice 2-1

'8 0-1 Terem Moffi'65 1-1 Thijs Dallinga (assist: Warren Kamanzi)'69 2-1 Yann Gboho (assist: Thijs Dallinga)