Thijs Dallinga gaat zo goed als zeker overstap ter waarde van 15 miljoen maken

Toulouse en Bologna hebben een mondeling akkoord bereikt over de som die betaald moet worden om het contract van Thijs Dallinga (23) af te kopen, zo verzekert Voetbal International. De onderhandelingen waren zaterdag 'volop' gaande, waarbij de Fransen een vraagprijs van achttien miljoen euro hanteerden. Uiteindelijk ging Toulouse akkoord met vijftien miljoen exclusief bonussen en een doorverkooppercentage.

Dallinga zelf heeft naar verluidt absoluut oren naar een Italiaans avontuur. "Het ligt in de lijn der verwachting dat hij tot de zomer van 2029 zal gaan tekenen, voor vijf seizoenen", schrijft Tim van Duijn namens VI.

Dallinga reist spoedig af naar Italië voor de medische keuring en andere formaliteiten. "Idealiter komt de transfer volgende week rond, maar het zou ook nog wat langer kunnen duren."

Daarmee komt er dus zo goed als zeker een einde aan Dallinga's dienstverband in de Ligue 1. Toulouse nam de enkelvoudig international van het Nederlands elftal in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro over van Excelsior, waar hij net een superseizoen achter de rug had.

Sindsdien heeft de geboren Groninger aardig naam gemaakt voor zichzelf. 86 wedstrijden voor de club leverden 37 goals, 8 assists op en dus interesse vanuit de Serie A op.

Voor Excelsior zou een transfer van Dallinga goed nieuws betekenen. De Eredivisie-degradant heeft bij de verkoop van de centrumaanvaller namelijk een onbekend doorverkooppercentage bedongen.

Dallinga is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Emmen. Na acht wedstrijden in de Drentse hoofdmacht pikte FC Groningen hem op. Bij de Trots van het Noorden wist hij niet altijd te imponeren en veroverde hij in drie seizoenen geen basisplaats. Dallinga kreeg van Groningen een aanbod voor een contractverlenging, maar de aanvaller koos eieren voor zijn geld en maakte de overstap naar Excelsior. Dat pakte niet verkeerd voor hem uit.

