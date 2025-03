Thierry Henry is zwaar onder de indruk van FC Barcelona-ster: 'Hij heeft het allemaal'

Thierry Henry heeft zich uitgesproken over wie in zijn ogen op dit moment de favoriet is voor de Ballon d'Or. De analist laat bij CBS Sports weten diep onder de indruk te zijn van FC Barcelona-ster Raphinha (28), die in de ogen van Henry een voorsprong heeft opgebouwd.

Raphinha is sinds het begin van het seizoen één van de absolute uitblinkers in het team van trainer Hansi Flick. De Braziliaan is in 41 wedstrijden goed geweest voor 27 goals, waarvan één strafschop, en 19 assists.

Met name in de Champions League is hij blij vlagen ongrijpbaar. De aanvaller was dinsdag nog in het duel met Benfica goed voor twee treffers en een assist. waarmee hij een enorm aandeel had in de 3-1 zege.

"Raphinha heeft een streepje in de Ballon d'Or-verkiezing", laat Henry weten. "Vanwege wat hij doet in de Champions League. Hij staat op elf goals..."

Naast die 11 goals leverde Raphinha ook al 5 assists in het miljardenbal. Alleen Lionel Messi met 14 goals en 5 assists in het seizoen 2011/12 was ooit effectiever voor Barcelona in een Champions League-seizoen.

"Mo Salah is een kandidaat, Harry Kane ook. Dembélé wellicht. Maar Raphinha heeft heel veel goals, waarvan er maar één uit een strafschop kwam."

"Ik zeg niet dat Kane en Salah geen strafschoppen moeten nemen, maar als iemand dat aantal haalt zonder strafschoppen moeten we het daar meer over hebben. Wat Raphinha doet, ook in verdedigend opzicht..."

"Als je het hebt over complete aanvallers. Je moet ook druk kunnen zetten, en verdedigen. Je backs helpen, goed druk zetten. Er zijn heel veel dingen die je moet hebben en Raphinha heeft het allemaal."