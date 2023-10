Thierry Henry boekt monsterzege, breekt record uit 1985, maar is niet tevreden

Woensdag, 18 oktober 2023 om 21:37 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:42

Thierry Henry boekte dinsdag met Jong Frankrijk een recordzege op Jong Cyprus. De EK-kwalificatiewedstrijd eindigde in liefst 9-0. Na afloop van het duel was bondscoach Henry, die voor de vierde keer aan de zijlijn stond bij Jong Frankrijk, echter opvallend kritisch. “Cyprus heeft ons, voetballend, de meeste schade aangebracht sinds ik bondscoach ben”, zei hij onder meer.

Nadat de voormalig topspits eerder al onder meer trainer van AS Monaco en assistent-trainer van België was, werd hij in augustus aangesteld als bondscoach van Jong Frankrijk. En tot nu toe is dat een zeer gelukkig huwelijk.

Henry debuteerde met een 4-1 oefenzege op Jong Denemarken. Vervolgens werden in de EK-kwalificatie ook de leeftijdsgenoten van Slovenië (0-4), Bosnië (1-2) en dus Cyprus (9-0) aan de zegekar gebonden.

Die laatste overwinning was een record: de vorige grootste zege ooit van Jong Frankrijk was tegen de leeftijdsgenoten van Joegoslavië in 1985: 7-0.

Ondanks zijn uitstekende start als bondscoach en de monsterzege op Cyprus, was Henry dinsdag na afloop van het duel niet tevreden. “Cyprus heeft ons, voetballend, de meeste schade aangebracht sinds ik bondscoach ben”, zei hij onder meer.

“De eerste 25 minuten maakten ze het ons heel moeilijk”, vervolgde Henry. “Dat vond ik niet leuk, nee. Helemaal niet zelfs. Ik was in de rust ook helemaal niet tevreden. Ik hoop dat de jongens die boodschap begrijpen.”

Met negen punten uit drie duels gaat Jong Frankrijk momenteel aan kop in de EK-kwalificatiepoule. Op 17 november staat tegen Oostenrijk de volgende kwalificatiewedstrijd op het programma voor de Franse beloften.