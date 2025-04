Thiago Motta verschijnt voor het eerst in de media na ontslag bij Juventus en richt zich tot Teun Koopmeiners

Thiago Motta is voor het eerst sinds zijn ontslag bij Juventus in de media verschenen. In een exclusief interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera spreekt hij zich uit over zijn ontslag en laat hij zich uit over de moeilijke start van Teun Koopmeiners.

Motta geeft aan dat hij vlak voor zijn ontslag nog vertrouwen van de clubleiding voelde. “Kort voor mijn ontslag sprak de clubleiding nog publiekelijk hun vertrouwen uit. Ze gaven aan verder te willen op de ingeslagen weg. Dat zijn belangrijke signalen die je als trainer rust en motivatie geven om door te gaan."

“We hebben er altijd in geloofd dat we hard zouden blijven werken om het seizoen af te sluiten met een vierde plek en Champions League-kwalificatie. Maar ik ken het voetbal en ik weet dat het kan eindigen zoals het geëindigd is”, blijft Motta realistisch.

Hij kan dan ook begrip opbrengen voor zijn ontslag. “Bij een topclub als Juventus is winnen nu eenmaal een vereiste. Zeker in de laatste twee wedstrijden presteerden we ondermaats, dus ik begrijp dat de club voor een andere weg heeft gekozen”, aldus de geboren Braziliaan.

Iets waar de voormalig Juventus-trainer zich aan stoort, is het gerucht dat hij geen goede band zou hebben met zijn spelers. “Mensen mogen me bekritiseren om mijn keuzes als trainer, maar wie beweert dat ik de kleedkamer tegen me had, liegt. Dat is volstrekt onacceptabel en niet waar”, beweert Motta.

Zijn voormalig pupil Koopmeiners werd afgelopen zomer voor een bedrag van 54 miljoen euro overgenomen van Atalanta. De Nederlander komt tot dusver nog niet uit de verf in Turijn. “Koopmeiners werd vanaf het begin al met te hoge verwachtingen opgezadeld, wat voor een groot deel door de hoge prijs kwam. Daardoor liggen de verwachtingen vaak veel hoger en drukken ze zwaarder op de speler dan mensen denken”, geeft Motta aan.

De Italiaan heeft veel vertrouwen in de linkspoot. “Hij is een top speler, die vorig jaar bij Atalanta en het nationale team echt goed was. Ik ben ervan overtuigd dat hij weer op zijn oude niveau zal komen zodra alles weer in balans is en de verwachtingen weer normaal zijn. Hij moet zich nog aanpassen aan zijn rol, zowel in de kleedkamer als op het veld, maar hij zal zich zeker verder ontwikkelen. Hij is een geweldige speler, een goeie jongen, en ik weet zeker dat hij veel zal bijdragen aan dit team”, sluit Motta af.