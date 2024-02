Thiago Alcântara moet zoveelste dreun verwerken; exit bij Liverpool aanstaande

Thiago Alcântara beleeft niet de gelukkigste fase uit zijn carrière. De middenvelder van Liverpool maakte afgelopen zondag na bijna 300 dagen zijn rentree tegen Arsenal en heeft in die wedstrijd een nieuwe blessure opgelopen. Het is nog niet duidelijk tot wanneer hij in de lappenmand ligt.

Thiago raakte in april 2023 geblesseerd aan zijn heup in een wedstrijd tegen West Ham United. De revalidatie duurde veel langer dan aanvankelijk gedacht, maar afgelopen weekend mocht hij tegen Arsenal vijf minuten voor tijd zijn rentree maken. In het uiteindelijk met 3-1 verloren duel met the Gunners voelde Thiago aan een spier en naar nu blijkt heeft de geboren Italiaan een nieuwe blessure opgelopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is het zoveelste pechmoment voor de inmiddels 32-jarige Thiago. Sinds hij Bayern München in 2020 verruilde voor Liverpool is het al vaker misgegaan voor de zoon van de Braziliaanse voetballegende Mazinho. Zo heeft hij te maken gehad met blessures aan onder meer zijn hamstring, dij en knie.

Het dieptepunt voor Thiago volgde in februari 2022, toen hij bij het warmlopen geblesseerd raakte. De middenvelder zou in de basis hebben gestaan voor de EFL Cup-finale tegen Chelsea, maar moest afhaken en werd nadien zichtbaar geëmotioneerd in beeld gebracht. Naby Keïta verving Thiago in de basis en won met Liverpool na strafschoppen.

Thiago tekende in 2020 een vierjarig contract op Anfield, wat maakt dat hij aankomende zomer uit zijn contract loopt. Volgens verschillende Engelse media, waaronderThe Guardian, nadert het einde van het huwelijk tussen Liverpool en Thiago, die vanwege zijn niet al te grote impact op het team zou mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

De inmiddels 46-voudig international van Spanje brak als groot talent door bij FC Barcelona, dat hem in 2013 verkocht aan Bayern München. Met beide clubs won hij onder meer eenmaal de Champions League, terwijl hij in totaal elf landstitels achter zijn naam heeft staan. Voor Liverpool speelde hij tot op heden 98 duels, waarin de creatieve controleur 3 keer scoorde en 6 assists leverde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties