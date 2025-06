Theo Janssen weet niet wat hij ziet bij Jong Oranje: 'Hij heeft geen idee wat hij aan het doen is!'

Theo Janssen wist niet wat hij zag in de eerste helft van Jong Finland – Jong Oranje. De oud-voetballer is in de rust bij Ziggo Sport bijzonder kritisch op de drie middenvelders van Nederland: Kenneth Taylor, Ian Maatsen en Youri Regeer.

“Het heeft met verschillende dingen te maken”, antwoordt Janssen op de vraag wat er misgaat in de eerste helft. “Als je kijkt naar de veldbezetting in balbezit, dan let je op de middenvelders. Zij zijn altijd cruciaal om driehoekjes te maken en het spel te versnellen. De middenvelders spelen alle drie echt dramatisch, echt alle drie dramatisch.”

“Regeer en Taylor spelen in balbezit bijna als spitsen. Zij staan bijna in één lijn, dus je kan nooit een driehoekje maken. Maatsen loopt overal als een kip zonder kop rond. Hij heeft geen idee wat hij aan het doen is. Tactisch gezien is het ook dramatisch”, aldus de oud-middenvelder.

Luciano Valente is aan het warmlopen, zo is te zien. “Ik vind dit zo erg”, zegt Janssen als hij de beelden ziet. “Die jongen gaat niet mee naar het toernooi, zit in het vliegtuig naar Curaçao en was op dat moment niet goed genoeg voor het toernooi.”

“Nu is hij de eerste wissel die erin komt. Dat is toch raar? Waar zijn die andere middenvelders dan? Als Michael Reiziger een beetje logisch handelt, haalt hij er niet één, maar gelijk drie af.”

Bij de eerste goal ging het mis toen Maatsen besloot Taylor aan te spelen met een strakke pass. De middenvelder bevond zich vlak voor de zestien en deed een poging om weg te draaien, maar hield daarbij niet genoeg rekening met Santeri Väänänen.

Väänänen, aanvoerder van Jong Finland, veroverde de bal en bezorgde die tot bij Casper Terho. De rechtsbuiten van SC Paderborn wachtte even, alvorens hij de bal in de verre hoek werkte achter Robin Roefs.

Niet veel later stond het ook 2-0. Regeer had veel minder tijd dan hij dacht en verloor de bal simpel aan Adam Markhiev, die vertrok en Topi Keskinen bediende. De linksbuiten rondde knap af met een schot in de korte hoek: 2-0.