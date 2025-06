Theo Janssen ergert zich mateloos aan interview van Michael Reiziger: 'Als hij dit verhaal had verteld in mijn team...'

Theo Janssen heeft zich woensdagavond geërgerd aan het interview dat Michael Reiziger na Jong Oranje – Jong Oekraïne gaf aan Ziggo Sport. De analist hoorde de bondscoach van het Nederlandse beloftenteam veel praten, maar weinig zeggen.

Er wordt na het interview van Reiziger teruggeschakeld naar de studio. Janssen begint dan lachen. “Weet je, ik vind Reiziger echt een hele aardige vent. We hebben samengezeten bij Rondo. Het was een fantastische voetballer, maar ook dit weer... Wat zegt hij nou? Zo weinig.”

“Reiziger zei dat Ryan Flamingo deed wat hij had verwacht. Wat verwachtte je dan precies? Wat deed hij nou heel goed? Reiziger zei dat Flamingo ballen weghaalde voor de verdedigers, maar je hebt toch een verdediging staan die dat zelf ook moet kunnen? Hij heeft heel veel gaten dichtgelopen. Hij heeft op de juiste momenten vooruit gedekt. Hij creëerde twee-tegen-één-situaties. Daar was hij heel erg goed in.”

“Ik had liever gehad dat Reiziger daar vol overtuiging over had verteld. Het is allemaal zo slapjes. Ik vind het een beetje slapjes. Ik denk dat dat kan bij Jong Ajax. Bij Jong Oranje zou dat ook nog wel kunnen werken, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij dit verhaal had verteld bij het team waarin ik speelde bij FC Twente. Dan hadden we echt gezegd: ‘Trainer, kom op. We gaan het zelf doen.’”

Jong Oranje won woensdag met 2-0 van de leeftijdsgenoten van Oekraïne en plaatste zich daardoor voor de kwartfinale van het EK. Daarin is Jong Portugal de tegenstander.

Tien minuten voor rust werd het 1-0 voor Nederland. Ruben van Bommel ontsnapte aan de linkerkant van het veld en behield uitstekend het overzicht. De AZ’er bediende Luciano Valente, die binnenschoof: 1-0.

Een kleine tien minuten na rust maakte Thom van Bergen er ook 2-0 van. De aanvaller van FC Groningen werd bediend door Kenneth Taylor, die hem uitstekend wegstak, en rondde met een wippertje over de Oekraïense doelman heen af.