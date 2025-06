Dankzij een zege op Jong Oekraïne (2-0) slaagde Jong Oranje erin de kwartfinale van het EK Onder 21 te bereiken. Eén van de uitblinkers aan de kant van de jeugdige Nederlanders was Thom van Bergen. Na afloop krijgt de aanvaller lof toegezwaaid van Jan van Halst en Theo Janssen. Over Noah Ohio is Janssen een stuk minder positief.

“Geweldig, ook goed aangegeven door Taylor”, beschrijft Ziggo Sport-analist Van Halst de 2-0 van Van Bergen. Taylor gaf na een sterke dribbel mee aan de spits, die ijzig koel bleef en met een bekeken stiftje de verre hoek vond.

Van Bergen maakte ook buiten zijn doelpunt om een bedrijvige en overtuigde indruk. De spits van FC Groningen kreeg de voorkeur boven Noah Ohio, die in de eerste twee groepsduel basisspeler was. De vele gemiste kansen van Ohio leidden woensdag tot de basisplaats voor Van Bergen.

“De eerste keer dat-ie hem meeneemt, naar de buitenkant, en dan dit: heerlijk stiftje”, geniet Van Halst. “Hiermee heeft hij ons een beetje verrast. De aanname, de rust. Er stond best wat druk op die jongen.”

“Hij liet zien dat hij dat wilde invullen met hard werk, maar dan ook nog hier de controle houden. Ja… Dit moet hem zelf ook wel heel veel vertrouwen geven”, aldus Van Halst.

Presentator Wytse van der Goot constateert dat Van Bergen bij zijn goal ‘alles deed wat Ohio niet deed’, doelend op de vele gemiste kansen van de spits tegen Jong Finland (2-2) en Jong Denemarken (1-2).

“Onrustig hè, Ohio. Heel onrustig”, haakt Janssen in. “Het is sowieso wel een onrustige speler, vind ik. Hij rent heel veel, het lijkt allemaal heel veel, maar uiteindelijk heeft hij op het hoogste niveau toch wel moeite om de bal tussen de palen te krijgen.”

“Dat zag je in de eerste twee wedstrijden ook. Aannames die niet goed zijn, waardoor hij weer een half schot aflevert. Gewoon niet goed genoeg. En dan zie je zo’n jongen (Van Bergen, red.), die ieder duel op honderd procent speelt en vol gas geeft. Hij doet alles op honderd procent, daar houd ik wel van.”

Janssen is van mening dat er ook in het drukzetten een ‘groot verschil’ zit tussen Ohio en Van Bergen. En ook verdedigend is Janssen totaal niet overtuigd van Ohio. “Je ziet Van Bergen op honderd procent sprinten. En aan Ohio zie je dat hij hoopt dat hij (de tegenstander, red.) hem voorbijloopt, zodat hij kan afhaken. Het is schijnverdedigen”, aldus Janssen.