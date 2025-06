Theo Hernández wijst 54 miljoen euro af en wil gepikeerd AC Milan verlaten voor Madrid

Theo Hernández zal definitief niet vertrekken naar Al-Hilal, meldt transferjournalist Daniele Longo van Calciomercato. De Franse linksback zet daarmee kwaad bloed bij AC Milan, dat (vooralsnog) kan fluiten naar een riante transfersom.

Hernández was de overduidelijke eerste keus van nieuwbakken Al-Hilal-trainer Simone Inzaghi, die als eindverantwoordelijke van Inter met grote regelmaat met de linksback te maken had.

Al-Hilal bereikte al een akkoord met AC Milan over een transfersom van 35 miljoen euro. Een akkoord met Hernández zat er echter niet in, ondanks verwoede pogingen van de Saudi's en Inzaghi.

Hernández heeft de club laten weten dat hij om familieredenen en zijn ambitie om op het hoogste niveau te blijven voetballen heeft besloten in Europa te blijven. Daarmee slaat Hernández een driejarig contract tegen een netto jaarsalaris van 18 miljoen euro af.

Hernández heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Atlético Madrid, dat al dagen in onderhandeling is met de Rossoneri. De Spanjaarden bieden echter slechts ongeveer de helft van de 35 miljoen euro die Al-Hilal bereid was te betalen. Het besluit van Hernández om niet naar het Midden-Oosten te willen vertrekken lijkt Milan hoe dan ook geld te kosten, wat volgens Longo leidt tot ‘irritatie’ bij Milan.

Hernández heeft in San Siro een contract tot medio 2026 en kondigde eerder al aan Milan niet transfervrij te willen verlaten. Milan neemt (vooralsnog) echter geen genoegen met het bod van Atleti en hoopt dat een andere club zich deze zomer nog zal melden voor de 27-jarige verdediger.

Dat Hernández de stap naar Atlético wil maken, is weinig verrassend. De linkspoot groeide deels op in Madrid, waar hij jarenlang speelde in de jeugdopleiding van Atlético. Die club verkocht hem in 2017 voor 24 miljoen euro aan Real Madrid, dat hem in 2019 voor een miljoen minder verkocht aan Milan.