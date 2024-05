‘Theo Hernández verlaat AC Milan voor andere absolute Europese grootmacht’

Theo Hernández lijkt AC Milan na dit seizoen te verlaten voor Bayern München. Volgens Marca bevinden de onderhandelingen zich bijna in de afrondende fase. Een vertrek van Alphonso Davies naar Real Madrid komt daarmee weer een stuk dichterbij.

Hernández geldt als een van de betere linksbacks in Europa en met zijn eventuele komst naar de Bundesliga lijkt Bayern voor te sorteren op een vertrek van Davies, die al maanden hevig wordt gelinkt aan een overstap naar Real Madrid.

Hernández (26) ligt nog tot medio 2026 vast bij Milan, dat volgens berichten van Florian Plettenberg van Sky Sport eerder deze maand minimaal zestig miljoen euro verlangt om zijn sterverdediger te laten gaan.

De interesse van Bayern in Hernández komt niet uit de lucht vallen, daar Plettenberg in februari al bevestigde dat de Fransman op het lijstje staat bij Bayern. Eerder deze maand bevestigde Plettenberg dat Bayern 'de afgelopen weken en maanden gesprekken heeft gevoerd met het management van Theo Hernández'.

"Theo zou bereid zijn om naar Bayern te vertrekken", schreef Plettenberg daarbij. "Er zijn nog geen afspraken en geen concrete onderhandelingen tussen clubs. Een transfer zou ook afhangen van de toekomst van Alphonso Davies. De nieuwe coach zou zijn goedkeuring moeten geven voor de transfer. Hernández zou ruim zestig miljoen euro kosten."

Bayern heeft nog altijd geen opvolger voor Thomas Tuchel gevonden, al lijkt het er sterk op dat Vincent Kompany komend seizoen aan het roer staat in de Allianz Arena. Volgens de berichtgeving van Marca zijn de ploegen inmiddels wel aan het onderhandelen geslagen en is een akkoord over een transfer nabij.

Plettenberg lijkt de transfer ook te bevestigen met een '100-emoji' bovenop bovenstaand bericht van 10 mei.

De waarschijnlijke komst van Hernández lijkt ook slecht nieuws te betekenen voor Noussair Mazraoui. De voormalig Ajacied speelde dit seizoen geregeld als linksback, maar krijgt er met Hernández een geduchte concurrent bij.

Theo Hernández' broertje Lucas speelde eerder al vier seizoenen voor Bayern, dat in de zomer van 2019 liefst tachtig miljoen euro overmaakte naar Atlético Madrid en daarmee de ontsnappingsclausule activeerde. Afgelopen zomer vertrok Lucas Hernández naar Paris Saint-Germain.

