The Times: Julian Nagelsmann terug in de race voor trainerschap Tottenham

Zaterdag, 20 mei 2023 om 23:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:18

Julian Nagelsmann wordt mogelijk alsnog de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. De Duitser leek eerder te zijn afgehaakt voor de baan, maar The Times meldt dat de gesprekken tussen club en trainer weer zijn hervat. Nagelsmann heeft wel te kennen gegeven dat er duidelijkheid moet komen over de nieuwe sportief directeur. De vertrokken Fabrio Paratici is nog altijd niet opgevolgd. Nu Nagelsmann weer in gesprek is met the Spurs, lijkt de kans groter te zijn geworden dat Feyenoord-trainer Arne Slot in Rotterdam blijft.

Slot is echter nog wel een kandidaat om bij de Noord-Londenaren aan de slag te gaan. Ook Rúben Amorim van Sporting Portugal is een optie, evenals Ange Postecoglu van Celtic. Tottenham neemt pas een beslissing wanneer de nieuwe technisch directeur is aangesteld. Paratici nam in april ontslag bij Tottenham, toen bleek dat hij dertig maanden zou worden uitgesloten van het voetbal als gevolg van financiële wanordelijkheden bij zijn voormalige club Juventus.

Nagelsmann is sinds zijn ontslag bij Bayern München clubloos. Nadat ook Antonio Conte zijn congé kreeg bij Tottenham, gingen de Engelsen in gesprek met Nagelsmann. Dat leverde in eerste instantie niets op, maar mogelijk komt het alsnog van een samenwerking. De Duitser werd ook sterk gelinkt aan het trainerschap bij Chelsea, maar vooralsnog heeft hij nergens een krabbel gezet. De zaakwaarnemer van Nagelsmann, Volker Struth, gaf een halve week geleden nog aan blij te zijn dat zijn cliënt niet aan de slag gaat bij the Blues. Mogelijk gaat Nagelsmann alsnog aan de slag in Londen, maar dan bij Tottenham.

Feyenoord doet er ondertussen ook alles aan om Slot te behouden. Zo werd bekend dat de Bergentheimer een flinke salarisverhoging in het vooruitzicht is gesteld in een poging hem in De Kuip te houden. Slot houdt vooralsnog de boot af en wilde rondom de festiviteiten van het kampioenschap dan ook niet bevestigen dat hij blijft. De voormalig middenvelder heeft in een eerder stadium aangegeven de Premier League een interessante competitie te vinden.