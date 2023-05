The Telegraph onthult exorbitant miljoenenaanbod voor Arne Slot

Dinsdag, 16 mei 2023 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

Arne Slot kan een verbeterd contractvoorstel van Feyenoord tegemoetzien ter waarde van bijna drieënhalf miljoen euro per jaar, zo verzekert The Telegraph. De Britse krant volgt de trainer van Feyenoord met bovengemiddelde interesse, omdat die hoog op de verlanglijst staat van Tottenham Hotspur. "Het aanbod van Feyenoord lijkt voor Premier League-begrippen niet enorm, maar laat de enorme toewijding van de club zien", klinkt het.

Slot ligt nu nog voor twee seizoenen vast bij Feyenoord, dat er alles aan wil doen om de succescoach na het binnenhalen van de landstitel te behouden. Dat gaf algemeen directeur Dennis te Kloese ook toe in de media. Het is afwachten of Slot bereid is om opnieuw een nieuw contract te ondertekenen. In juli 2022 verlengde de coach nog bij Feyenoord. Volgens Valentijn Driessen en Martijn Krabbendam is Slot met een salaris van rond de twee miljoen euro nu al de bestbetaalde trainer ooit bij de club. Driessen stelde maandag in Vandaag Inside dat Slot daarbovenop een miljoen euro aan kampioenspremie opstrijkt.

Tottenham is druk bezig met het vinden van een opvolger voor de ontslagen Antonio Conte. Slot behoort tot de laatste kandidaten en kan volgens The Telegraph voor zes miljoen pond, omgerekend bijna zeven miljoen euro, weggehaald worden bij Feyenoord. Slot zal in dat geval de volledige controle over het eerste elftal inclusief het aankoopbeleid opeisen, iets waarvoor voorzitter Daniel Levy enigszins terughoudend zou zijn. In Londen zou Slot minimaal het dubbele kunnen gaan verdienen van het topaanbod van Feyenoord.

Slot lijkt op dit moment niet de topkandidaat. The Spurs namen recent contact op met Luis Enrique, die na het mislukte WK ontslag nam als bondscoach van Spanje. Ook Xabi Alonso, die indruk maakt als coach van Bayer Leverkusen, staat hoog op de verlanglijst. Volgens Driessen wil Alonso tijdens het seizoen niet praten met Tottenham, om zich volledig te focussen op Leverkusen. Tottenham bewondert ook Celtic-trainer Ange Postecoglou.