The Sun openbaart details over zware stapavond Rashford; Ten Hag reageert

The Sun heeft details openbaard over de stapavond van Marcus Rashford afgelopen donderdag op vrijdagnacht. Volgens de Engelse krant was de aanvaller van Manchester United 'op een missie om dronken te worden' tijdens zijn stapavond in Belfast.

Manchester United was op de hoogte van de plannen van Rashford om naar Noord-Ierland te gaan, waar een bezoek aan voormalig ploeggenoot in de jeugd Ro-Shaun Williams op de planning stond. Ook lichtte Rashford de club in over dat hij woensdagnacht uit zou gaan in Belfast. Dat was geen probleem, aangezien de selectie donderdag een vrije dag had. Vrijdag was dat echter niet het geval.

Sarah Adair, de serveerster die Rashford tijdens de bewuste nacht bediende, vertelt tegenover The Sun dat Rashford 'op een missie was om dronken te worden'. Adair serveerde Rashford lunch, die hij volgens haar amper aanraakte, waarop de 26-jarige Engels international haar uitnodigde voor een, volgens haar 'rare', stapavond. "Je zou met ons mee moeten gaan en ons rondleiden", vertelde Rashford aan Adair.

Tijdens het stappen ging het drinken onverminderd door. Adair verklaart dat Rashford tequilashots, cocktails, Patrón en limoncello nuttigde en uiteindelijk na de stapavond in zijn hotelkamer belandde. Rashford zou daar 'enorme hoeveelheden geld' op de grond hebben gegooid, waarna hij rond 3.00 uur in de ochtend met zijn kleren aan op bed belandde. Rashford had daarbij de hulp van Adair nodig.

"Hij maakte mij duidelijk dat hij al besloten had dat hij vrijdag niet zou gaan trainen. Hij was niet van plan die avond naar huis te gaan. Marcus straalde vertrouwen uit, maar was tegelijkertijd ook een beetje verlegen. Hij straalt uit: 'Ik ben een voetballer, ik heb enorm veel geld en kan doen wat ik wil.' Zijn vrienden behandelden hem als een God."

"Het verbaast me niet dat hij de volgende dag de training miste, gezien hoe laat hij naar bed ging en hoeveel hij had gedronken", gaat Adair verder. "Hij moet geweten hebben dat hij niet in staat zou zijn om te voetballen." Rashford meldde zich enkele uren nadat hij op bed belandde ziek voor de training bij Manchester United. Adair had in eerste instantie niet door wie Rashford was, maar daar werd zij op gewezen door haar manager, die een Manchester United-fan is.

De manager vroeg om een foto met Rashford, die daar echter geen zin in had. De aanvaller zou verklaard hebben op een 'zakenreis' te zijn en daarom niet mee hebben gewerkt aan het verzoek. Adair vroeg Rashford om een handtekening voor haar oom, maar ook daar wilde Rashford niet aan beginnen. Uiteindelijk draaide Rashford toch bij, tegen de voorwaarde dat Adair vroeger klaar zou zijn met werk en dus met Rashford mee uit kon gaan.

Wedstrijdselectie

Het uitstapje van de aanvaller kwam hem duur te staan. Volgens verschillende Engelse media heeft Rashford een boete van omgerekend zo'n 760.000 euro – twee weeksalarissen – op de mat gekregen. Erik ten Hag reageerde woensdag op de persconferentie kort op de vragen van de aanwezige pers over Rashford, die gewoon in de selectie zit voor het duel met Wolverhampton Wanderers op donderdag.

"Hij heeft zijn verantwoordelijkheid gepakt. Voor de rest in het een interne zaak. Case closed." Op de vraag wat de reactie van Rashford op het trainingsveld was, wilde Ten Hag evenmin ingaan. "Case closed"." Verder vertelde de manager dat André Onana weer in de selectie zal zitten voor het duel met the Wolves. Voor Mason Mount komt die wedstrijd nog te vroeg.

