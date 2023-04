'The Mirror weet welke Premier League-club grootste kans maakt op komst Kökçü’

Zondag, 30 april 2023 om 00:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:15

Aston Villa behoort tot de favorieten om komende zomer Orkun Kökçü in te lijven. Dat meldt The Mirror en wordt bevestigd door 1908.nl. De aanvoerder van Feyenoord heeft over interesse niet te klagen. Zo hebben nog zeven andere clubs uit de Premier League hem in het vizier en kan hij ook kiezen voor een transfer naar een andere Europese topcompetitie.

Naast Aston Villa wordt de Turks international ook gevolgd door West Ham United, Brighton & Hove Albion, Leicester City, Arsenal, Nottingham Forest, Wolverhampton Wanderers en Crystal Palace. Het Benfica van trainer Roger Schmidt en Borussia Dortmund zijn bovendien ook al langer in de markt voor Kökçü.

Een bod op de middenvelder is er echter nog niet uitgebracht. The Mirror weet dat een transfer naar Aston Villa sterk door Kökçü wordt overwogen. Onder manager Unai Emery zijn the Villans bezig aan een sterke opmars in de Premier League. Villa staat momenteel zesde, op evenveel punten als nummer vijf Tottenham Hotspur. Naar verluidt wil Kökçü volgend seizoen koste wat kost Europees voetbal spelen. Mocht Villa erin slagen om dit seizoen vijfde te eindigen, speelt het komend seizoen in de voorronde van de Conference League.

Kökçü beschikt in Rotterdam nog over een contract tot medio 2025 en kan Feyenoord komende zomer een fraaie transfersom opleveren. Volgens Transfermarkt.com is de middenvelder inmiddels zo'n dertig miljoen euro waard. De aanvoerder was dit seizoen al goed voor 12 goals en 5 assists in 42 officiële duels. Hij gaf begin deze maand tegenover De Telegraaf aan de Premier League ‘een geweldige competitie’ te vinden.