The Guardian weet welke Engelse topclub een oogje op Arne Slot heeft

Maandag, 24 april 2023 om 15:22 • Guy Habets

Arne Slot wordt mogelijk de nieuwe trainer van Chelsea. De formatie uit Londen zoekt naar een nieuwe oefenmeester en volgens the Guardian staat Slot op een lijstje. De huidige coach van Feyenoord is niet de topfavoriet, want op dit moment lijkt Mauricio Pochettino de grootste kanshebber op de baan op Stamford Bridge te zijn.

Sinds het ontslag van Graham Potter in april is Chelsea bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Frank Lampard werd ondertussen aangesteld als interim-manager, maar de bedoeling is dat er een nieuwe naam voor de groep komt die het project-Chelsea de komende jaren vorm kan gaan geven. Slot is een van de coaches die op het lijstje van the Blues terug te vinden is, samen met Vincent Kompany van Burnley en Ange Postecoglou van Celtic. Zij komen in beeld als Pochettino niet binnengehaald wordt.

De Argentijn, die in de Premier League al werkzaam was voor Tottenham Hotspur en Southampton, ligt op pole-position en zou al meerdere serieuze gesprekken hebben gevoerd met de clubleiding van Chelsea. Pochettino heeft de baan echter nog niet aangeboden gekregen en dus schrijft the Guardian dat de overige kandidaten, waaronder Slot, nog steeds mogen hopen op een belletje. Er is nog geen contact geweest.

Slot, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip, begon zijn trainersloopbaan bij PEC Zwolle. Daar was hij jeugdtrainer, tot SC Cambuur in 2014 bij hem aanklopte. In Leeuwarden fungeerde Slot eerst als assistent-trainer en daarna als hoofdtrainer. AZ haalde Slot in 2017 vervolgens naar Alkmaar om John van den Brom te assisteren, waarna hij in 2019 het stokje overnam. Momenteel is de coach uit Bergentheim al ruim anderhalf jaar de eindverantwoordelijke bij Feyenoord. De aanstaande landstitel wordt zijn eerste prijs in Rotterdamse dienst.