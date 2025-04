The Athletic ziet in oude bekende van Feyenoord de oplossing voor Arne Slot blij Liverpool

Oranje-international Lutsharel Geertruida wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Trent Alexander-Arnold bij Liverpool. The Athletic denkt dat de 24-jarige verdediger van RB Leipzig een goede optie zou zijn.

In een artikel van woensdag gaan journalisten Andy Jones en Mark Carey op zoek naar mogelijke opvolgers van jeugdproduct Alexander-Arnold (26), die deze zomer transfervrij naar Real Madrid vertrekt.

De Engelsen denken dat Conor Bradley (21) klaar is voor de volgende stap bij Liverpool, maar noemen het tegelijkertijd een risico als manager Arne Slot volledig op hem zou vertrouwen.

Om die reden zoomen Jones en Carey in op een aantal externe opties. Amsterdammer Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), die in de afgelopen maanden meermaals aan Liverpool is gelinkt, wordt als eerste genoemd.

Ook de naam van Geertruida valt. “Geen speler speelde meer wedstrijden onder Slot dan Geertruida, die in meerdere rollen werd gebruikt.” De journalisten denken dat Slot met Bradley en Geertruida twee verschillende smaken in huis heeft, indien laatstgenoemde wordt overgenomen van Leipzig.

Daar lijkt wel direct het probleem te zitten. “Het zou verrassend zijn als Leipzig hem komende zomer direct laat gaan, na zijn transfer in augustus.” Geertruida werd voor 20 miljoen euro overgenomen van Feyenoord en tekende tot medio 2029. Middels bonussen kan hij nog 5 miljoen euro extra opleveren.

Naast Frimpong en Geertruida noemt The Athletic nog vijf andere opties: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Tino Livramento (Newcastle United), Vanderson (AS Monaco), João Mário (FC Porto) en Martim Fernandes (FC Porto).