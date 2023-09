Anwar El Ghazi kan fluiten naar transfer naar Manchester United

Dinsdag, 12 september 2023 om 10:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 10:37

Manchester United heeft geen interesse in Anwar El Ghazi. Dat meldt Laurie Whitwell, clubwatcher van de Engelsen namens The Athletic. Maandagavond kwam het wilde gerucht naar buiten dat Erik ten Hag overwoog om de 28-jarige buitenspeler transfervrij in te lijven. Niks van waar, zo stelt Whitwell. De zaakwaarnemers van de tweevoudig Oranje-international hebben hem aangeboden bij the Red Devils, maar die zien niks in een transfer.

United kent momenteel problemen op de rechtsbuitenpositie. De Engelsen beslisten eind augustus dat er voor Mason Greenwood geen weg terug is, waardoor de buitenspeler werd verhuurd aan Getafe in LaLiga. Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Antony voorlopig afwezig is bij the Mancunians omdat hij door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van mishandeling, terwijl Jadon Sancho overhoop ligt met Ten Hag en het nog maar de vraag is of hij nog een kans gaat krijgen van de manager.

Tot een transfer voor El Ghazi komt het echter niet, weet Whitwell. De journalist kaart aan dat Facundo Pellistri, die deze zomer in de nadrukkelijke belangstelling stond van FC Twente, werd behouden om speelminuten te maken op Old Trafford. Ook Alejandro Garnacho, die vorig seizoen zijn absolute doorbraak beleefde bij de Engelsen, kan uit de voeten op de rechterflank van de aanval. “Bruno Fernandes en Mason Mount ook, als het nodig is”, schrijft Whitwell.

El Ghazi kende eerder bij Aston Villa enkele uitstekende jaren in de Premier League. In het seizoen 2020/21 maakte hij zelfs 10 doelpunten in 28 competitieduels, maar in het jaar daarna raakte hij volledig uit beeld. Ook een verhuurperiode bij Everton liep uit op een grote teleurstelling, waarna PSV hem in 2022 overnam van Aston Villa. El Ghazi was met 9 goals en 2 assists in 33 optredens belangrijk voor PSV, maar werd door de komst van Napoli-aanvaller Hirving Lozano overbodig in Eindhoven. Op 1 september werd zijn contract in goed overleg ontbonden, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever.