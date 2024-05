The Athletic noemt één ex-Feyenoorder waarmee Liverpool over Slot sprak

Pepijn Lijnders heeft een belangrijke rol gespeeld in de overgang van Arne Slot naar Liverpool. Dat blijkt uit een reconstructie van The Athletic. Lijnders was assistent van Jürgen Klopp bij the Reds, maar vertrekt na dit seizoen bij Liverpool. Waar Klopp een sabbatical neemt, wordt Lijnders hoofdtrainer van Red Bull Salzburg.

Maandag werd officieel bevestigd wat al wekenlang in de lucht hing: Slot is vanaf komend seizoen de trainer van Liverpool. Volgens verschillende media tekent hij een contract voor drie jaar, tot medio 2027.

The Athletic weet hoe het is begonnen tussen Slot en Liverpool, ruim een maand geleden. Half april stapte technisch directeur Richard Hughes op het vliegtuig naar Nederland. Op dat moment was Sporting Portugal-trainer Rúben Amorim overigens nog degene die het meest aan Liverpool werd gelinkt.

Maar Hughes had een afspraak met iemand anders: Slot. De technisch directeur van de Engelse club had toen al op verschillende manieren research gedaan, waardoor hij de Feyenoord-trainer al goed kende.

Eén van de personen die Hughes en de andere bestuursleden van Liverpool informatie hadden gegeven over Slot, was Lijnders. En dat terwijl de huidige trainersstaf van Liverpool niet eens was gevraagd hoe zij dachten over de opvolger van Klopp.

Slot en Lijnders kenden elkaar echter goed. Toen eerstgenoemde ongeveer tien jaar geleden zijn trainerscarrière begon, ging hij bij Lijnders langs om over elkaars ideeën te praten. Inmiddels ziet Lijnders Slot als de beste Nederlandse trainer die er is: hij is tactisch sterk en een uitvinder, met een duidelijke speelstijl en een geschikte persoonlijkheid.

Mede daardoor noemde Lijnders Slot al regelmatig als hij in de afgelopen jaren een gesprek had met belangrijke mensen bij Liverpool. Overigens sprak Hughes volgens The Athletic ook nog met een aantal spelers die onder Slot hebben gespeeld, waaronder AFC Bournemouth-verdediger Marcos Senesi.

Dat zorgde er mede voor dat Hughes besloot om voor Slot te gaan. Beide partijen praatten met elkaar in april, en die gesprekken verliepen goed. Om vervolgens te voorkomen dat er al geruchten zouden ontstaan vóór de bekerfinale van Feyenoord tegen NEC op 21 april, wachtte Liverpool tot de woensdag daarna (24 april) voordat de gesprekken met Feyenoord werden geopend. Uiteindelijk kwamen beide partijen dus tot een akkoord, dat maandag wereldkundig werd gemaakt.

