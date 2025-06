The Athletic deelt uiterst pijnlijk nieuws over situatie Tyrell Malacia bij Manchester United

Tyrell Malacia (25) begeeft zich in een lastige situatie bij Manchester United, zo blijkt uit berichtgeving van The Athletic. The Red Devils willen de linksback graag van de hand doen, maar tot op heden is er geen enkele club gevonden met concrete interesse in de negenvoudig international.

Journalist Mark Critchley schrijft woensdag dat Manchester United moeite heeft met het vinden van gegadigden voor Malacia.

“Hoewel hij het seizoen afsloot door de landstitel te winnen met PSV, is er tot op heden geen enkele club die interesse heeft getoond in de linksback”, aldus Critchley.

Malacia ligt bij Manchester United nog vast tot medio 2026. Transfermarkt taxeert de Rotterdammer op 8 miljoen euro.

Mogelijk heeft het gebrek aan interesse te maken met het torenhoge salaris van Malacia bij Manchester United. De linkspoot zou op Old Trafford omgerekend richting de 5 miljoen euro per jaar opstrijken.

PSV zou Malacia voor 10 miljoen euro definitief kunnen overnemen, maar ziet af van die optie tot koop. Namens de Eindhovense club kwam hij twaalf keer in actie.

In dienst van Manchester United staat de teller op 47 optredens. Het lijkt er echter niet op dat Malacia nog hoeft te rekenen op speeltijd in officiële wedstrijden.