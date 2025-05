The American Dream: de wonderbaarlijke route van college naar Camp Nou en het Bernabéu

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Yan Diomande, die op jonge leeftijd vanuit Ivoorkust naar Amerika vertrok en via het collegevoetbal nu the American Dream leeft.

De wieg van Diomande stond op 14 november 2006 in Abidjan, Ivoorkust. De Ivoriaan groeide echter niet op in het Afrikaanse land, want op zesjarige leeftijd verhuisde hij naar Amerika.

In Amerika begon Diomande te voetballen bij Boys High School Soccer. In 2022 sloot het talent zich aan bij DME Academy, waar hij begon indruk te maken. Dankzij zijn uitstekende prestaties wist hij met de amateurploeg AS Frenzi kampioen te worden op het vierde niveau van Amerika, een niveau waarop veel MLS-teams hun Onder 19-elftallen laten spelen.

Diomandes spectaculaire seizoen werd bekroond met de prijs van Speler van het Jaar. Daarnaast werd hij, op zestienjarige leeftijd, de jongste speler die de Gouden Schoen in de play-offs won, nadat hij in alle zes de play-offwedstrijden had gescoord.



Buitenland

Buitenlandse clubs kregen de achttienjarige aanvaller op de radar. Diomande liep stage bij Rangers en kwam in actie tijdens een oefenwedstrijd van de beloften tegen het reserve-elftal van AS Monaco.

Een contract bij de Schotse club bleef echter uit, maar Diomande had in ieder geval al even kunnen proeven van het Europese voetbal. De vleugelflitser keerde terug naar de DME Academy en speelde voor Ivoorkust Onder 17.

In november 2024 werd bekend dat Diomande zijn felbegeerde stap naar Europa alsnog zou maken. De Ivoriaan sloot zich aan bij Leganés B, waar hij een contract tot 2027 tekende.



Real Madrid

Diomande paste zich snel aan en zag op 29 maart 2025 een droom in vervulling gaan. De Ivoriaan maakte zijn debuut voor het eerste elftal van Leganés, toen hij als invaller het veld betrad in de wedstrijd tegen Real Madrid.

Na afloop van zijn debuut deed Diomande een opvallende uitspraak: “Raul Asencio maakt een overtreding op mij, het was een penalty, maar het is oké. Dat is Real Madrid toch? Zo gaat het altijd. Ik respecteer de beslissing van de scheidsrechter.”

Twee weken later stond Diomande in de basis tegen FC Barcelona. In amper vier maanden tijd was hij van een amateurvoetballer in Amerika uitgegroeid tot een basisspeler in LaLiga. Zijn verhaal is een inspiratie voor de nieuwe lichting voetballers in Amerika, die hopen hun eigen American Dream waar te maken in aanloop naar het WK van 2026.