The Athletic noemt Xabi Alonso en Nederlander als mogelijke opvolger Ten Hag

The Athletic heeft een lijst opgesteld van alternatieve managers die bij 'underperforming' Premier League-teams aan de slag kunnen gaan. Zo worden onder meer de namen van huidig Feyenoord-trainer Arne Slot en Xabi Alonso genoemd als mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij het kwakkelende Manchester United.

Het Engelse medium legt alles teams in de Premier League en bepaalt welke ploegen onder hun kunnen presteren. Het suggereert op basis van data en speelstijlen van andere coaches welke managers het beste zouden passen om de regie over te nemen van de huidige oefenmeester en de club uit het slop te trekken.

The Athletic begint direct met de grootste tegenvaller van het seizoen: Manchester United. De ploeg van Ten Hag kent een lastig seizoen met ups en downs, waarbij een ontslag van Ten Hag in de Engelse media al maandenlang een onophoudelijk thema is.

"Twee logische kandidaten dienen zich meteen aan: Xabi Alonso en Roberto de Zerbi", begint het medium. "Zij domineren hun wedstrijden met veel balbezit en door hun voetbal door het centrum."

Dan komt de nieuwswebsite met twee namen buiten de topvijfcompetities. "Ruben Amorim (Sporting Portugal, red.) en Arne Slot zijn twee managers die al een tijdlang in verband worden gebracht met een stap naar het buitenland, en dat is niet zonder reden."

"De 4-2-3-1 formatie die Slot hanteert zou misschien wel het best passen bij de tactiek en speelstijl van Manchester United", vermoedt de site, die naast die vier namen ook nog Graham Potter oppert als nieuwe coach.

Crystal Palace

Crystal Palace, dat veertiende staat, wordt de namen van Jindrich Trpisovsky (Slavia Praag) en Jesse Marsch (clubloos na ontslag bij Leeds United) aangeraden.

Ook Michael Carrick, die dinsdag met zijn Middlesbrough nog van Chelsea won in de FA Cup, en Ajax-target Kjetil Knutsen zijn voor Palace interessante opties volgens the Athletic.

Burnley

Bij Burnley, waar manager Vincent Kompany met zijn ploeg een teleurstellende negentiende plek inneemt, wordt de naam van Giovanni van Bronckhorst als alternatief neergezet. De Nederlandse oefenmeester zag onlangs nog een trainer naar Besiktas afketsen.

Zijn naam wordt in één adem genoemd met Steven Gerrard, die niet bepaald aan een goed seizoen bezig is bij Al-Ettifaq, en Steve Cooper, onlangs ontslagen bij Nottingham Forest.

