Teze trekt pijnlijke conclusie over Ihattaren: ‘Dan blijf je naar beneden gaan’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 12:55 • Wessel Antes • Laatste update: 13:12

Jordan Teze gaat in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport in op de gebeurtenissen rondom Mohammed Ihattaren in de afgelopen twee jaren. De 24-jarige verdediger van PSV speelde in Eindhoven jarenlang samen met de 21-jarige Utrechter, die momenteel zonder club zit. Teze vindt het vervelend hoe alles rondom Ihattaren is gelopen, daar hij zijn kwaliteiten als voetballer enorm bewondert.

Wanneer Ihattaren ter sprake komt, begint Teze direct een lofzang over zijn voetbalkunsten. “Jullie weten het ook, Mo’tje is anders man. Toen hij daar was, pfff… Different.” In de hoofdmacht van PSV stonden Ihattaren en Teze 29 keer samen op het veld.

Toch komt er meer bij kijken om te slagen als prof, zo stelt ook Teze. “Het is niet alleen aan de bal, snap je? Onder (Roger, red.) Schmidt moesten wij ook rennen en vliegen. Veel Marokkanen zijn gewoon echt goede voetballers, maar bij voetbal komt meer kijken dan alleen dat. Je moet ook verdedigen en in een bepaalde discipline blijven.”

Teze gaat verder. “Ik denk dat het daar een beetje mis is gegaan, man. Als je eenmaal in die sleur naar beneden zit en je weet niet omhoog te klimmen, dan blijf je alleen maar naar beneden gaan. Dat is ook wel moeilijk, want hij is ook wel echt jong hè?” Volgens Teze probeerden een aantal spelers van PSV zich nog over Ihattaren te bekommeren.

“Pablo Rosario was echt goed met hem. Denzel Dumfries, destijds onze captain, sprak ook veel met hem”, onthult Teze. “Ik niet echt, want ik was ook pas net in te game. Volgens mij hebben ze wel vaak met hem gesproken en goede gesprekken gehad, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Zij kunnen niet jouw patta’s (schoenen, red.) aandoen en voor je spelen.”

Onduidelijkheid

Momenteel is het onduidelijk of Ihattaren überhaupt nog denkt aan een terugkeer als voetballer. De Utrechter zit sinds augustus zonder club, toen zijn contract bij Juventus ontbonden werd. Even leek het erop dat Ihattaren aan de slag zou gaan in Turkije bij Samsunspor.

De jeugdinternational van Nederland bereikte een persoonlijk akkoord over een contract van vier jaar bij de club uit de Süper Lig, maar van een dienstverband kwam het uiteindelijk niet omdat Ihattaren met onrealistische aanvullende eisen op de proppen kwam. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 6 mei 2022, toen Jong Ajax met 1-1 gelijkspeelde tegen De Graafschap.

