Teun Koopmeiners vult voorpagina’s in Italië na uitspraken in De Telegraaf

Teun Koopmeiners is groot nieuws in Italië nadat hij donderdag zijn transferwens heeft uitgesproken tegenover De Telegraaf. De 26-jarige middenvelder van Atalanta gaf in gesprek met de ochtendkrant aan dat hij komende zomer een stap wil maken en prijkt nu op de voorpagina’s van La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport en Tuttosport.

Koopmeiners, die sinds de zomer van 2021 voor Atalanta speelt, sprak in Zeist met journalist Mike Verweij. De linkspoot vertelde onder meer waarom hij zich zo thuisvoelt bij La Dea in het Italiaanse Bergamo.

“Het is een heel warme club die me fantastisch heeft opgevangen”, aldus Koopmeiners. Sinds zijn komst van AZ (14 miljoen euro) kwam Koopmeiners al 112 keer in actie namens Atalanta. Hij maakte 26 doelpunten en gaf 12 assists.

De twintigvoudig international van Oranje wordt vaak gelinkt aan een vervolgstap binnen de Serie A, maar staat ook open voor de Premier League. ‘Mijn vriendin en ik hebben het heel erg naar ons zin in Italië, maar voor sommige clubs in Engeland doorsta ik de regen wel”, aldus Koopmeiners.

Koopmeiners wil wel dat alle partijen erop vooruitgaan. “Ik hoop dat er mooie opties komen waarover ik kan nadenken. En vervolgens hoop ik dat Atalanta een mooi bedrag voor me ontvangt, want ik heb daar dan een prachtige tijd gehad.”

Volgens Koopmeiners weet zijn club precies hoe de vork in de steel zit. “Ik heb Atalanta aangegeven dat ik komende zomer een stap wil maken. Maar er moet wel iets heel moois komen om dat zo maar in te ruilen voor Atalanta.”

Tot zijn vertrek blijft Koopmeiners zich focussen op Atalanta, al krijgt hij de geruchten wel mee. “Ik zou liegen als ik zeg dat ik de vermeende belangstelling van Juventus en clubs uit de Premier League niet meekrijg. Natuurlijk lees ik dat ook of krijg ik het doorgestuurd.” Koopmeiners ligt bij Atalanta nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 40 miljoen euro waard.

Voorpaginanieuws

Koopmeiners haalt met zijn uitspraken de voorpagina’s van vele Italiaanse sportkranten. De supporters van Atalanta beseffen inmiddels dat de in Castricum geboren middenvelder bezig is aan zijn laatste maanden in Bergamo. De Italiaanse media maken het verhaal overigens wel iets groter door het jeugdproduct van AZ in hun koppen opnieuw hevig aan Juventus te linken.

