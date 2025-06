Teun Koopmeiners voelt zich schuldig tegenover Juventus: 'Ik kan niet tevreden zijn'

Teun Koopmeiners werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen binnengehaald door Juventus. De ploeg uit Turijn betaalde liefst 60 miljoen euro aan Atalanta, maar de Oranje-international kende een ongelukkig eerste jaar in het Allianz Stadium. Volgend seizoen moet het beter, vindt de middenvelder.

Koopmeiners is momenteel met zijn team in de Verenigde Staten, waar Juventus meedoet aan het WK voor clubs. De voormalig AZ'er hoopt daar wat van zijn Atalanta-vorm terug te vinden, maar stelt in gesprek met Tuttosport niet helemaal fit te zijn. "Ik lag er drie maanden uit wegens een blessure. Ik heb nog steeds last van mijn pees."

"Ik praat daar veel over met de trainer (Igor Tudor, red.) Hij weet dat ik tijd nodig heb om op mijn oude niveau terug te keren. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar ik kan mijn lichaam absoluut niet vragen om meteen de volle negentig minuten te spelen. Op dit moment lukt het me niet."

In oktober stond Koopmeiners door een gebroken rib ook al een tijdje aan de kant. Al met al kwam hij tot 41 optredens, waarin hij 4 goals en 3 assists produceerde. "Iedereen die naar Juventus komt, weet dat ze de plicht hebben om te winnen, dus ik kan niet tevreden zijn met dit eerste seizoen in Turijn. Maar bovenal ben ik niet tevreden over hoe ik tot nu toe heb gespeeld."

"Ik had het team graag meer geholpen. Er was een beetje pech gezien de blessures die ik had. Maar ik voel me rustig, omdat ik vertrouwen heb in mijn kunnen en ervan overtuigd ben dat ik kan laten zien wie ik ben. Blessures hebben een grote rol gespeeld. Elke keer dat ik geblesseerd raakte, had ik een paar wedstrijden nodig om weer in topconditie te komen."

"Als je bij een club als Juventus komt, en zeker na een grote uitgave zoals in mijn specifieke geval, is het normaal dat je wordt aangepakt als het niet de goede kant op gaat. Het is normaal dat ze meer van je vragen", steekt Koopmeiners de hand in eigen boezem. "Ik voel die verantwoordelijkheid, maar ik herhaal: ik ben ervan overtuigd dat ik veel beter kan dan dit. Ik heb de kwaliteiten om in dit team te kunnen spelen."

Koopmeiners beaamt dat hij zich door het hoge prijskaartje schuldig voelt tegenover Juventus. "Absoluut. Ik zal proberen zo goed mogelijk van dit toernooi te profiteren om zo veel mogelijk te groeien en klaar te zijn voor de seizoenstart."

Koopmeiners kwam in het eerste groepsduel tegen Al-Ain (0-5 winst) een half uur voor tijd binnen de lijnen. De eindstand stond toen al op het bord. Juventus speelt zondagavond tegen Wydad, voordat het de groepsfase donderdag afsluit tegen Manchester City.